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    Новогоднее оформление КНПЗ признано лучшим в Самаре

    22.01.2021

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    Автор: Дмитрий Греков

    Новый год, Рождество, старый Новый год, Крещение – череда январских праздников завершилась. Но яркая и красивая иллюминация продолжает радовать работников КНПЗ и горожан. Ведь, как всегда, нефтепереработчики украсили не только свою территорию, но и любимый Куйбышевский район – чтобы всем горожанам было светло и на душе, и на улице.

    Заслуги нефтяников заметили на самом высоком уровне. Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод победил в конкурсе на самое красивое оформление к новогодним праздникам. Глава Самары Елена Лапушкина вручила его представителям диплом за лучшее украшение территории среди предприятий и организаций. Трудовой коллектив доказал, что умеет создавать не только продукты высокого качества, но и самое веселое и заразительное новогоднее настроение.

    Так что награда и признание от городских властей — вполне заслуженные. Но на достигнутом коллектив КНПЗ останавливаться не намерен — уже началось обсуждение идей для следующего Нового года.

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