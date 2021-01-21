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    В Самаре освещение на Заводском шоссе включат весной

    21.01.2021

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    Планируется, что на первой очереди Заводского шоссе освещение будет подключено до 31 марта текущего года, а на второй — до 31 мая, сообщили представители городского департамента градостроительства.

    Сейчас Заводское шоссе реконструируют. Работы разбили на два участка — от улицы XXII Партсъезда до Земеца и от Авроры до XXII Партсъезда. Реконструкцию должны были завершить в ноябре прошлого года, но подрядчик не успел. Теперь окончание ремонта наметили на лето 2021 года.

    Фото обложки: pixabay.com


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