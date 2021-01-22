Сызранских лебедей могут перевезти в Самарский зоопарк

С просьбой спасти 10 птиц к коллегам обратился отдел экологии и природопользования Сызрани.
Крупная полынья не замерзла даже в самые сильные морозы, и пока там хватает места и, вероятно, корма, поэтому сейчас нет необходимости отлавливать и травмировать птиц. Однако если полынья начнет замерзать, лебедей заберут в Самарский зоопарк, либо разместят на территории питомника в поселке Формальный Кинельского района.
Там птицы пройдут медосмотр и смогут перезимовать до весны.
Фото: Самарский зоопарк
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