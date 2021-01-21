Афиша на неделю: фотовыставка, концерт группы “Тушь” и своп-вечеринка

Лекция об астрологии

24 января 18:00

Лекторий “Такой, как все” расскажет о том, почему мы верим в астрологию, таро, парапсихологию и даже магию. Совместно со слушателями разберутся, работают ли гороскопы, а также почему нас обманывают бабки-ведуньи или даже психологи — а главное, почему мы им верим. Регистрация по ссылке.

Strelka Hall

Вилоновская, 30

Вход свободный

16+