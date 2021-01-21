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    Афиша на неделю: фотовыставка, концерт группы “Тушь” и своп-вечеринка

    21.01.2021

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    В январе принято начинать жизнь с чистого листа: предлагаем вносить изменения в обыденность с посещением городских мероприятий, где можно не только найти друзей и увлечения, но и узнать что-то новое.

    Лекция о покорении космоса

    21 января 18:00

    В рамках проекта “Культпросвет” старший научный экскурсовод музея “Самара космическая” Мария Сизоненко расскажет о ракете, установленной на проспекте Ленина, о личности Сергея Королева, жизни космонавтов на МКС и выходе в открытый космос. Тема лекции — “Достижения человечества в открытии и освоении космоса”.

    Самарская областная юношеская библиотека
    Проспект Ленина, 14
    Вход свободный
    12+

    Лекция о Японии

    21 января 19:00

    Война Босин — переломный этап для Японского государства, после которого страна стала открытой и начала развиваться. О том, как Япония была закрытой, почему никогда не считала себя морским государством и когда гора Фудзи стала символом страны, расскажут на лекции “Война Босин: Япония до и после” в рамках выставки “Старинная японская фотография”.

    Музей модерна
    Фрунзе, 159
    Вход: 200 рублей, 150 — льготный
    12+

    Лекция о коллаже

    22 января 19:00

    Искусствовед и художник Дарья Волкова в рамках лекции “Коллаж: фотомонтаж и “живопись ножницами” попробует проследить, какова роль фотографии в развитии коллажа, а также обсудит с гостями коллаж как принцип и как медиум.

    Галерея “Виктория”
    Некрасовская, 2
    Вход: 100 рублей
    16+

    Открытие фотовыставки

    22 января 19:00

    Автор выставки “Эстетика случайности” Александр Шептунов видит красоту везде, исследует городскую среду на предмет наличия произведений искусства. Стена тоже холст — и выставка донесет людям, что среди чего-то непримечательного можно найти эстетику, если присмотреться. Запись по ссылке.

    Strelka Hall
    Вилоновская, 30
    Вход свободный
    16+

    Концерт группы “Тушь”

    22 января 19:30

    Самарская группа называет свою музыку “волгапоп” — в ней соединяются укулеле, бит и интуитивно понятная лирика. На этот раз ребята играют в уютном баре — обещают теплую атмосферу и насыщенное общение на афтепати.

    Samari Pirates Bar
    Садовая, 225
    Вход: 200 рублей
    18+

    Лекция о кино

    23 января 16:00

    В рамках киноклуба “Ракурс” киновед Михаил Куперберг расскажет лекцию “Мастера отечественного кино: Глеб Панфилов” об одном из крупнейших мастеров российского и мирового кинематографа и народном артисте РСФСР. После — просмотр социальной драмы 1975 года “Прошу слова”.

    Самарская областная универсальная научная библиотека
    Проспект Ленина, 14А
    Вход свободный
    12+

    Своп-вечеринка

    23 января 17:00

    “Стрелка” вновь проводит своп: это встреча, где все могут обменяться ненужными вещами, одеждой, аксессуарами и книгами. Такие вечеринки являются хорошим способом избавиться от лишних вещей и взять что-то необходимое взамен. Помимо общения и новых знакомств обещают диджей-сет и фото от профессиональных фотографов.

    Strelka Hall
    Вилоновская, 30
    Вход свободный
    16+

    Кинопросмотр

    23 января 17:00

    К 245-летию со дня рождения писателя Эрнста Амадея Теодора Гофмана в Публичной библиотеке покажут фильм “Щелкунчик и четыре королевства”. В нем речь идет о юной девушке, которая отправляется в путешествие по сказочным странам, чтобы победить в конце концов Мышиного Короля.
    Запись по телефону +7 (846) 332-21-97.

    Самарская Публичная библиотека
    Куйбышева, 95
    Вход свободный
    6+

    Лекция об астрологии

    24 января 18:00

    Лекторий “Такой, как все” расскажет о том, почему мы верим в астрологию, таро, парапсихологию и даже магию. Совместно со слушателями разберутся, работают ли гороскопы, а также почему нас обманывают бабки-ведуньи или даже психологи — а главное, почему мы им верим. Регистрация по ссылке.

    Strelka Hall
    Вилоновская, 30
    Вход свободный
    16+

    Кинолекторий

    26 января 18:30

    Олег Горяинов, киновед и главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова, продолжает цикл лекций “История голливудского кино глазами Спенсера Трейси”. В этот вторник смотреть и обсуждать будут “Ребро Адама” Джорджа Кьюкора. Тема лекции — “Равенство полов и его последствия”.
    Запись по телефону +7 (846) 332-21-97.

    Самарская Публичная библиотека
    Куйбышева, 95
    Вход: 200 рублей
    12+

    Сказочный квиз

    26 января 19:00

    ВСПОМНИТЬ ВСЁ! — интеллектуально-развлекательный блокбастер, сделанный с любовью фанатами паб-квизов. 26 января игра будет тематической — про сказки из всех стран мира, былины, мифы и легенды. Участвовать могут команды от 4-х человек — запись по ссылке.

    Ресторан “Максимилианс”
    Московское шоссе, 4к15
    Вход: 300 рублей
    18+

    Музыкальное бинго

    27 января 19:00

    Музыкальное бинго — это игра, где нужно угадывать вместе с командой звучащие песни и отмечать их в специальном бланке. Бинго проводятся в разных барах города, а победители получают аксессуары и технику от Xiaomi. Запись по ссылке.

    Бар “Тебе не угодишь”
    Московское шоссе, 4Д
    Вход: 300 рублей
    18+

    Лекция о “Слове о полку Игореве”

    27 января 19:00

    Куратор галереи “Виктория” и художник Сергей Баландин в рамках лектория “Вечерка” расскажет о том, почему средневековый текст — не только колыбель всей русской литературы от “Евгения Онегина” до “Войны и мира”, но и звено, соединяющее русскую культуру с мировой. Запись по ссылке.

    “Горький центр”
    Куйбышева, 113
    Вход: 150 рублей
    16+

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