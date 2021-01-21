Афиша на неделю: фотовыставка, концерт группы “Тушь” и своп-вечеринка

В рамках проекта “Культпросвет” старший научный экскурсовод музея “Самара космическая” Мария Сизоненко расскажет о ракете, установленной на проспекте Ленина, о личности Сергея Королева, жизни космонавтов на МКС и выходе в открытый космос. Тема лекции — “Достижения человечества в открытии и освоении космоса”.
Самарская областная юношеская библиотека
Проспект Ленина, 14
Вход свободный
12+
Война Босин — переломный этап для Японского государства, после которого страна стала открытой и начала развиваться. О том, как Япония была закрытой, почему никогда не считала себя морским государством и когда гора Фудзи стала символом страны, расскажут на лекции “Война Босин: Япония до и после” в рамках выставки “Старинная японская фотография”.
Музей модерна
Фрунзе, 159
Вход: 200 рублей, 150 — льготный
12+
Искусствовед и художник Дарья Волкова в рамках лекции “Коллаж: фотомонтаж и “живопись ножницами” попробует проследить, какова роль фотографии в развитии коллажа, а также обсудит с гостями коллаж как принцип и как медиум.
Галерея “Виктория”
Некрасовская, 2
Вход: 100 рублей
16+
Автор выставки “Эстетика случайности” Александр Шептунов видит красоту везде, исследует городскую среду на предмет наличия произведений искусства. Стена тоже холст — и выставка донесет людям, что среди чего-то непримечательного можно найти эстетику, если присмотреться. Запись по ссылке.
Strelka Hall
Вилоновская, 30
Вход свободный
16+
Самарская группа называет свою музыку “волгапоп” — в ней соединяются укулеле, бит и интуитивно понятная лирика. На этот раз ребята играют в уютном баре — обещают теплую атмосферу и насыщенное общение на афтепати.
Samari Pirates Bar
Садовая, 225
Вход: 200 рублей
18+
В рамках киноклуба “Ракурс” киновед Михаил Куперберг расскажет лекцию “Мастера отечественного кино: Глеб Панфилов” об одном из крупнейших мастеров российского и мирового кинематографа и народном артисте РСФСР. После — просмотр социальной драмы 1975 года “Прошу слова”.
Самарская областная универсальная научная библиотека
Проспект Ленина, 14А
Вход свободный
12+
“Стрелка” вновь проводит своп: это встреча, где все могут обменяться ненужными вещами, одеждой, аксессуарами и книгами. Такие вечеринки являются хорошим способом избавиться от лишних вещей и взять что-то необходимое взамен. Помимо общения и новых знакомств обещают диджей-сет и фото от профессиональных фотографов.
Strelka Hall
Вилоновская, 30
Вход свободный
16+
К 245-летию со дня рождения писателя Эрнста Амадея Теодора Гофмана в Публичной библиотеке покажут фильм “Щелкунчик и четыре королевства”. В нем речь идет о юной девушке, которая отправляется в путешествие по сказочным странам, чтобы победить в конце концов Мышиного Короля.
Запись по телефону +7 (846) 332-21-97.
Самарская Публичная библиотека
Куйбышева, 95
Вход свободный
6+
Лекторий “Такой, как все” расскажет о том, почему мы верим в астрологию, таро, парапсихологию и даже магию. Совместно со слушателями разберутся, работают ли гороскопы, а также почему нас обманывают бабки-ведуньи или даже психологи — а главное, почему мы им верим. Регистрация по ссылке.
Strelka Hall
Вилоновская, 30
Вход свободный
16+
Олег Горяинов, киновед и главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова, продолжает цикл лекций “История голливудского кино глазами Спенсера Трейси”. В этот вторник смотреть и обсуждать будут “Ребро Адама” Джорджа Кьюкора. Тема лекции — “Равенство полов и его последствия”.
Запись по телефону +7 (846) 332-21-97.
Самарская Публичная библиотека
Куйбышева, 95
Вход: 200 рублей
12+
ВСПОМНИТЬ ВСЁ! — интеллектуально-развлекательный блокбастер, сделанный с любовью фанатами паб-квизов. 26 января игра будет тематической — про сказки из всех стран мира, былины, мифы и легенды. Участвовать могут команды от 4-х человек — запись по ссылке.
Ресторан “Максимилианс”
Московское шоссе, 4к15
Вход: 300 рублей
18+
Музыкальное бинго — это игра, где нужно угадывать вместе с командой звучащие песни и отмечать их в специальном бланке. Бинго проводятся в разных барах города, а победители получают аксессуары и технику от Xiaomi. Запись по ссылке.
Бар “Тебе не угодишь”
Московское шоссе, 4Д
Вход: 300 рублей
18+
Куратор галереи “Виктория” и художник Сергей Баландин в рамках лектория “Вечерка” расскажет о том, почему средневековый текст — не только колыбель всей русской литературы от “Евгения Онегина” до “Войны и мира”, но и звено, соединяющее русскую культуру с мировой. Запись по ссылке.
“Горький центр”
Куйбышева, 113
Вход: 150 рублей
16+
Афиша
Афиша
Афиша
Комментарии
0 комментариев