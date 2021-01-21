В Самарской области от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в регионе выявили 287 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

104 – в Самаре;

73 – в Тольятти;

20 – в Сызрани;

13 – в Красноярском районе;

11 – в Чапаевске;

11 – в Кинельском районе;

7 – в Ставропольском районе;

6 – в Кинеле;

6 – в Волжском районе;

6 – в Отрадном;

4 – в Сызранском районе;

4 – в Новокуйбышевске;

3 – в Безенчукском районе;

3 – в Богатовском районе;

2 – в Приволжском районе;

2 – в Пестравском районе;

2 – в Большечерниговском районе;

2 – в Октябрьске;

2 – в Сергиевском районе;

1 – в Кинель-Черкасском районе;

1 – в Большеглушицком районе;

1 – в Борском районе;

1 – в Шенталинском районе;

1 – в Шигонском районе;

1 – в Алексеевском районе.

245 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 42 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 37 444 случая коронавируса.

Скончались 762 человека, в том числе за последние сутки: женщины 68, 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; мужчина 47 лет и женщина 84 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчина 62 лет, страдавший инфекционным заболеванием.

За сутки провели 8176 тестов.



Фото обложки: pixabay.com