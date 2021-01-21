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    В Самарской области от коронавируса умерли восемь человек

    21.01.2021

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    За минувшие сутки в регионе выявили 287 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

    • 104 – в Самаре;
    • 73 – в Тольятти;
    • 20 – в Сызрани;
    • 13 – в Красноярском районе;
    • 11 – в Чапаевске;
    • 11 – в Кинельском районе;
    • 7 – в Ставропольском районе;
    • 6 – в Кинеле;
    • 6 – в Волжском районе;
    • 6 – в Отрадном;
    • 4 – в Сызранском районе;
    • 4 – в Новокуйбышевске;
    • 3 – в Безенчукском районе;
    • 3 – в Богатовском районе;
    • 2 – в Приволжском районе;
    • 2 – в Пестравском районе;
    • 2 – в Большечерниговском районе;
    • 2 – в Октябрьске;
    • 2 – в Сергиевском районе;
    • 1 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 1 – в Большеглушицком районе;
    • 1 – в Борском районе;
    • 1 – в Шенталинском районе;
    • 1 – в Шигонском районе;
    • 1 – в Алексеевском районе.

    245 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 42 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 37 444 случая коронавируса. 

    Скончались 762 человека, в том числе за последние сутки: женщины 68, 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями  эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями  сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; мужчина 47 лет и женщина 84 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчина 62 лет, страдавший инфекционным заболеванием.

    За сутки провели 8176 тестов.


    Фото обложки: pixabay.com

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