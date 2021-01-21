В Самарской области от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в регионе выявили 287 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
245 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 42 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 37 444 случая коронавируса.
Скончались 762 человека, в том числе за последние сутки: женщины 68, 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; мужчина 47 лет и женщина 84 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчина 62 лет, страдавший инфекционным заболеванием.
За сутки провели 8176 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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