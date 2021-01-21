Фотографии карты жителя Самарской области появились в СМИ

В Самарской области в пилотном режиме выпустили карты жителя. Их образцы стали доступны редакции sova.info. Ключевыми элементами дизайна тестовых карт являются изображения самарских достопримечательностей: монумента Славы, стелы «Ладья», дачи Константина Головкина и других знаковых объектов города.

Карта жителя Самарской области — банковская карта платёжной системы «МИР». Она наделяет владельца рядом возможностей и бонусов. Например, с помощью такой карты самарцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте или пользоваться скидками в магазинах-партнёрах проекта.

Первые 72 карты жителя Самарской области выпустил банк ВТБ по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

Дмитрий Азаров предложил выпустить Единую самарскую социальную карту, чтобы объединить усилия бизнеса и интересы жителей региона. По задумке губернатора, в дополнение к карте необходимо запустить мобильное приложение, которое будет информировать, в каких сетях и какие скидки можно получить. Также ключевой функцией приложения будет сообщение о муниципальных и городских мероприятиях. Каждый житель региона сможет бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад или какое-либо другое общественное мероприятие.

На данный момент первые 72 карты действуют в пилотном режиме, но скоро планируется их массовый выпуск.

Фото: sova.info