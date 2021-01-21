По стадиону «Самара Арена» запустили экскурсии

Это обзорный и технический туры, сообщает ГАУ «Самара Арена». Во время первой часовой экскурсии по стадиону посетители узнают много интересных фактов из истории его строительства, а также побывают в самых удивительных уголках сооружения.

Технический тур будет интересен тем, кто хочет узнать, как устроен стадион и кто работает на нем. Во время экскурсии посетители побывают в подтрибунных помещениях. Также можно будет посетить микст-зону, где игроки встречаются перед матчем, выйти на кромку поля, увидеть конференц-зал, побывать на смотровой площадке с шикарным видом в чашу стадиона, посетить спортивную раздевалку команды и VIP-зал.

Заказать экскурсии можно здесь.