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    По стадиону «Самара Арена» запустили экскурсии

    21.01.2021

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    Это обзорный и технический туры, сообщает ГАУ «Самара Арена». Во время первой часовой экскурсии по стадиону посетители узнают много интересных фактов из истории его строительства, а также побывают в самых удивительных уголках сооружения. 

    Технический тур будет интересен тем, кто хочет узнать, как устроен стадион и кто работает на нем. Во время экскурсии посетители побывают в подтрибунных помещениях. Также можно будет посетить микст-зону, где игроки встречаются перед матчем, выйти на кромку поля, увидеть конференц-зал, побывать на смотровой площадке с шикарным видом в чашу стадиона, посетить спортивную раздевалку команды и VIP-зал.

    Заказать экскурсии можно здесь.

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