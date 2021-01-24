Исторические версии. Как Куйбышев вновь стал Самарой

В январе 1991 года нашему городу вернули его историческое название. Таким образом была восстановлена связь веков. Куйбышев остался для нас символом советской эпохи — лишь одного из этапов многовековой истории Самары.

Жители нашего города боролись за право называться самарцами несколько лет. Как это происходило, расскажут очевидцы и документы.

Как я подписала петицию

25 января 1991 года наш город вернул себе исконное название — Самара. Люди моего поколения деятельно участвовали в этом процессе. Я сама подписывала петицию о переименовании Куйбышева на пикете, организованном на Ленинградской. Прекрасно помню, как знакомый по Городскому молодежному клубу Анатолий Петров остановил меня у «Военторга» и предложил поддержать инициативу краеведов. Мне потребовалось несколько минут на раздумья: время было тяжелое, вроде бы не до таких перемен. Но все же в почине друзей я увидела нечто новое, к чему мы тогда всем сердцем стремились — проявление настоящей свободы, гражданской инициативы. И подписала петицию. С тех пор, как мне кажется, восстановился правильный ход событий. Мы узнали о том, что славным было не только советское прошлое нашего города. И теперь по праву гордимся всей историей Самары — с момента ее основания. О переименовании города мне напоминают и записи в паспортах моих детей. Место рождения сына — Куйбышев, дочери — Самара.

В канун юбилейной даты я решила обратиться к инициаторам и участникам тех событий, чтобы узнать их мнение о проекте 30-летней давности.

Как родилась идея о переименовании

Первым из моих собеседников стал доктор исторических наук профессор Петр Кабытов. Именно он был автором наделавшей шуму инициативы. Петр Серафимович не коренной самарец. Однако его вклад в изучение истории нашего края трудно переоценить. В 1970-х годах Кабытов был приглашен в качестве преподавателя в только что открывшийся госуниверситет. Молодой ученый обратился к местным архивам. И выяснил, насколько интересную информацию о дореволюционной Самаре они содержат. В то время, пожалуй, лишь профессор Кузьма Наякшин систематически занимался историей Среднего Поволжья. Но информацию в своих трудах он излагал с точки зрения марксистской идеологии. Про старую Самару во многих источниках и вовсе говорилось в уничижительном тоне: мол, «бескультурный, пыльный город, в котором церквей намного больше, чем школ». Эти слова я запомнила из текста экскурсии по Дому-музею Ленина. Петр Кабытов, знакомясь с архивными документами, чувствовал несправедливость подобных утверждений. Он вспоминает о событиях конца 80-х годов:

— Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев озаботился тем, что его жена не имеет общественной нагрузки. Был создан советский Фонд культуры, где она стала главным попечителем. Регионам поступила команда организовать местные отделения. Мне позвонили из «Белого дома» и как председателя областного общества охраны памятников культуры пригласили на совещание. Оно состоялось в Доме актера, на встречу пришло колоссальное количество людей. Союз писателей, артисты, уже объединенные в гильдию, архитекторы и прочая творческая интеллигенция. Выступил тогдашний руководитель областного отдела культуры Борис Иванович Шаркунов с призывом поддержать и организовать. Дальше пошли речи руководителей творческих объединений. Они были по сути лишь рапортами о достижениях. Никаких свежих мыслей или инициатив.

Петр Серафимович сидел в задних рядах и думал, как же расшевелить это собрание. И когда его вызвали на трибуну, произнес давно выношенное предложение: «Я думаю, нам всем надо начать с того, чтобы возвратить имя областному центру. Вы помните, как назывался наш город? Самара! Именно в Самаре начинал революционную деятельность Ленин. И Куйбышев, я полагаю, на нас не обидится, если мы вернем городу его историческое имя!»

Эти слова зал встретил тишиной. Затем раздались возгласы: «На святое замахиваешься!».

Как краеведы поддержали инициативу

С тяжелым сердцем покинул ученый Дом актера, сел на трамвай и всю дорогу до дома переживал, думая, что его слова не найдут понимания. Но каким было удивление Петра Серафимовича, когда тем же вечером ему позвонил сотрудник областной библиотеки Александр Завальный и предложил встретиться, чтобы обсудить идею. К ним присоединился и известный журналист Владислав Князев. Он поднял вопрос о переименовании города на страницах местных газет. Краеведы исследовали момент присвоения городу имени Валериана Куйбышева. Оказалось, что в 1935 году решение было принято «группой товарищей» без народного обсуждения и сразу же утверждено на наскоро собранном митинге. По мнению Кабытова, на установление советской власти в Самаре большее влияние, чем Куйбышев, оказал, к примеру, Александр Масленников. Он обладал огромным авторитетом в рабочей среде и потрясающей харизмой. Краеведы нашли информацию и о том, что некоторые соратники Куйбышева неоднозначно оценивали его роль в обороне города от белочехов. И уже в 50-х годах поднимали вопрос о возвращении городу исконного названия.

Из манифеста общественного комитета «Самара»: «Создание общественного комитета «Самара» имеет целью объединить усилия городской общественности в направлении возвращения Куйбышеву его исторического имени. Наш комитет будет вести пропаганду историко-культурного наследия нашего города. Мы ставим задачей также изменение, упорядочение топонимической политики и содействие восстановлению наиболее ценных исконных названий».

«Штаб» в библиотеке

По словам главного библиографа СОУНБ Александра Завального, сначала все инициаторы переименования города действовали разрозненно. Однако в феврале 1989-го 12 активистов собрались в библиотеке политической книги и решили учредить общественный комитет «Самара». В его состав вошел священник Иоанн, архиепископ Куйбышевский и Сызранский. Председателем был избран писатель Андрей Павлов, завоевавший авторитет краеведов после издания книги «Запасная столица».

Своеобразным штабом комитета стала библиотека политической книги. Прямо на входе здесь положили амбарную тетрадь. На ее страницах каждый желающий мог высказать свое мнение по вопросу переименования Куйбышева. Было немало возмущенных отзывов. Порой в библиотеку врывались люди, махали кулаками, обзывались, кричали: «Вы против советской власти!». Однако больше было сторонников идеи. Внук скульптора Владимира Шервуда, автора снесенного в революцию памятника Александру II, специально приезжал сюда, чтобы поддержать инициативу. И даже старые партийцы, знавшие Куйбышева лично, говорили, что он сам был бы против присвоения старинному городу его имени. Интересную запись оставил будущий губернатор, в то время председатель горисполкома Совета народных депутатов Константин Титов: «Разве у нас нет других проблем? Мы можем составить огромный список, что нужно в Куйбышеве решать, утверждать и делать, а не отвлекать людей от нужной работы и тратить огромные средства, а употребить их на нужды города: телефонизацию, ускорение строительства метро, наведение чистоты города и т.д.».

Сейчас, оценивая все плюсы и минусы возвращения городу исторического имени, Константин Титов замечает, что в действительности расходы на переименование были не так уж велики. Но поскольку он баллотировался от рабочей Безымянки, избиратели дали ему наказ ни в коем случае не поддерживать вредную инициативу.

— Представители моего родного коллектива — авиационного завода почти все были эвакуированы во время войны из Воронежа. Они говорили: мы ехали работать в Куйбышев, в Куйбышеве и будем жить, — рассказывает Константин Алексеевич.

Обращение членов общественного комитета Самара: «В Верховный Совет СССР. Мы считаем, что город САМАРА был переименован в 1935 году недемократическим путем, без учета мнения большинства жителей. Этим актом утрачено историческое название славного и героического города, где Ленин начал свой путь в революцию. Просим Верховный Совет восстановить исконное название города и считать исторические названия памятниками истории и культуры народа. Самару — на карту России».

Заснули в Куйбышеве, проснулись в Самаре

И все же в глубине души сам Титов не был противником новшества. В студенческие годы он часто выезжал на спортивные соревнования в другие города и там слышал, что все называли наших земляков именно самарцами. Решающую роль, по мнению Титова, сыграла поддержка Куйбышевского облисполкома, который возглавлял Виктор Тархов. В конце концов удалось добиться того, что одновременно были переименованы и город, и область. У жителей Екатеринбурга, к примеру, это не получилось. Как рассказывает первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, именно в тот момент он был в командировке в столице Урала. Приехал в Свердловск, а уезжал уже из Екатеринбурга. В то время Владимир Василенко был депутатом горсовета Куйбышева. По его словам, жители областной столицы раскололись на два лагеря, между которыми шла нешуточная борьба. И хотя две трети людей в быту называли себя самарцами, многие понимали, что достичь такого уровня развития старая Самара не могла бы, не стань она в советское время Куйбышевом, запасной столицей. Дискуссия в горсовете была очень жаркая, так как в него входило много представителей промышленности, авиационной и космической отрасли. И все же из 214 человек «за» проголосовали 114 депутатов. Василенко считает, что это можно назвать победой подлинной демократии. И впоследствии ни один из его избирателей, заснувших в Куйбышеве, а проснувшихся в Самаре, не упрекнул его за поддержку инициативы краеведов.

Борьба до победного конца

Сегодня легко рассуждать о том, что происходило в нашем городе до тех пор, пока не был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании Куйбышева в Самару и Куйбышевской области в Самарскую. Но Александр Завальный вспоминает:

— Зимой 1987 года в городском управлении культуры проходило совещание. И вот последний вопрос: «К нам в отдел стали поступать письма от жителей с просьбой рассмотреть предложение о возвращении городу прежнего названия». Ироническая улыбка пробежала по лицам присутствующих. «Да как они смеют! — вырвалось у одной почтенной дамы. — На что замахиваются. На святое для каждого жителя нашего города имя Валериана Владимировича Куйбышева!» А один из ветеранов партии даже попытался завязать с докладчиком рукопашный бой. Разгоряченный Завальный резюмировал: пройдет два-три года, и вы будете вспоминать этот разговор уже в Самаре.

Все участники событий тепло отзываются о молодом инженере Анатолии Петрове, который занимался организацией пикетов, сбором подписей под обращениями в Верховный Совет. Помогал он и отвозить мешки с «народным волеизъявлением» в Москву. Энергичные действия Петрова оказали большое влияние на решающем заседании облсовета, когда развернулась ожесточенная дискуссия. По воспоминаниям Кабытова, в ней принял участие ректор госуниверситета Ленар Храмков. Но даже его призыв вернуть городу историческое имя не возымел должного действия. Слово без очереди взяла директор художественного музея, бесстрашная Анетта Басс. Однако шум и беспорядок в зале продолжались. И тут на трибуну поднялся Анатолий Петров. Он постучал по микрофону и сказал: «Товарищи, я думаю, настало время вернуть нашему городу историческое имя Самара. Прошу проголосовать». Эти простые слова и решили исход дела.

Указ

Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании города Куйбышева в город Самару и Куйбышевской области в Самарскую область

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: переименовать город Куйбышева в город Самару и Куйбышевскую область в Самарскую область.

Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин

Москва. Дом Советов РСФСР, 25 января 1991г.





