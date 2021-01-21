Самарские энергетики предупредили, что данные счетчиков, не прошедших проверки, учитывать не будут

Пока счетчики не проверены, АО «ЭнергосбыТ Плюс» формирует счета за январь, исходя из среднемесячного потребления. В дальнейшем, если в энергокомпанию не будут переданы документы о поверке, начисления за горячую воду будут формироваться по этому нормативу, сообщает пресс-служба предприятия.

Всё дело в том, что с 1 января этого года истек период действия ограничений, предусмотренных постановлением правительства РФ, согласно которому, ресурсоснабжающие организации принимали данные автоматически, в том числе и по приборам учета с истекшим периодом поверки.

В случае истечения срока поверки счетчиков нужно провести ее в любой компании, аккредитованной Росстандартом, и направить копии документов (или их фото) в энергокомпанию — это можно сделать через форму «Обратная связь» на сайте.

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