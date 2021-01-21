На самарских катках работают тренеры-общественники

С началом зимнего сезона в Самаре вырос интерес к активному отдыху и спортивным мероприятиям на свежем воздухе. Во всех районах города залито около 120 бесплатных катков. Жители, желающие отточить мастерство фигурного катания или обучиться игре в хоккей, могут обращаться за помощью к тренерам-общественникам.

Например, на катке у школы №37 регулярно встречаются начинающие хоккеисты. Профессиональный тренер Никита Круглов проводит здесь занятия трижды в неделю. Присоединиться к тренировкам на свежем воздухе может каждый.

— Я работаю тренером-общественником с 2013 года. Летом обучаю ребят футболу и волейболу, а зимой наступает время хоккея. У нас собрана постоянная команда из 15 человек, с которыми мы встречаемся на льду. Большинство живут поблизости. Им удобно тренироваться именно здесь, — поясняет Круглов.

По мнению тренера, очень важно, чтобы спорт был доступен всем. Дети часто приводят с собой братьев и сестер. Таким образом, число поклонников популярной игры растет.

— После уроков ребята проводят время на свежем воздухе, а не сидят у компьютеров. Не могу утверждать, что мои воспитанники обязательно станут профессиональными хоккеистами. Но все они смогут укрепить здоровье и найти новых друзей, — считает Круглов.

Дмитрий Гусев увлечен хоккеем уже давно. Поступив в колледж, молодой человек не оставил занятия спортом. Когда есть время, он приходит на площадку у школы №37 и выходит на лед вместе с другими ребятами.

— Хорошее место. Я здесь тренировался все детство. Хоккей помогает развить силу и выносливость, укрепить иммунитет, — уверен Дмитрий. — Замечательно, что у детей есть такая возможность — заниматься спортом рядом с домом.

Поддерживать каток в надлежащем состоянии помогает руководство школы. Ребята будут тренироваться всю зиму.