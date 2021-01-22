Когда горки надоели: где провести выходные с детьми

Новогодние каникулы закончились, но у нас есть все еще много поводов устроить детям праздник! Но если все городские горки уже пройдены, можно найти и другие развлечения. Главное помнить — в ТЦ несовершеннолетние могут находиться только с родителями, а взрослым необходимо надевать маски!

Фанкитаун

Парк развлечений в ТЦ “Аврора” предлагает более 100 аттракционов и развлечений. На новогодние праздники в парке организуют программу со Снегурочкой и Дедом Морозом, а также можно будет приобрести безлимит на игры по сниженным ценам.

Ул. Аэродромная, 47Б, ТЦ «Аврора», 4 этаж

Ежедневно с 10:00 до 22:00

Суперлэнд

Семейный Активити-парк с батутным комплексом, поролоновой ямой веревочным парком и игровыми автоматами находится в Космопорте. Пока дети заняты развлечениями, родители могут пообедать в кафе, в котором предусмотрено и детское, и банкетное меню.

Ул.Дыбенко, 30 (ТРК «Космопорт», 2 этаж)

В будни с 11:30 до 21:00

В выходные с 10:30 до 21:00

Парк Чудес Галилео

Интерактивный музей начал свою работу после Нового года со 2 января. Посетители смогут увидеть три основные зоны – «IQ-зона», «Лабиринт иллюзий» и «Лабораторию». Слова «музей» пугаться не стоит – в парке все экспонаты можно и нужно трогать.

Ул. Дачная, 2, корпус 1

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Мегалэнд

Большой парк развлечений рядом с зоной кинотеатра в ТЦ «Гудок». Он включает в себя много аттракционов и отделений, таких как батуты-кенгуру, лабиринт и автодром, а также даёт возможность оставить под присмотром гувернера даже самых маленьких посетителей в «Детском саду».

Ул. Красноармейская, 131 (ТЦ «Гудок»)

В будни с 12:00 до 21:00

В выходные с 10:00 до 22:00

Город профессий Z.Town

Если взрослые на выходных предпочитают не работать, то детям узнавать о новых профессиях будет интересно. В этом парке их представлено 98. Детям нужно выбрать интересующие их станции и проходить квесты. Ещё в Z.Town можно организовать детские праздники.

Ул. Аэродромная, 47А (ТЦ «Аврора»), 2 этаж

Ежедневно с 10:00 до 22:00

Квест «Гравити Фоллс»

Если ваш ребёнок является поклонником мультфильма, то квест стоит посетить, ведь минимальный возраст для прохождения – 6 лет. Организаторы предлагают более 4 локаций, загадки, уникальный сценарий и аниматора.

Ул. Вилоновская, 1

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