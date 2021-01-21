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    Владельцев зданий в Самарской области хотят штрафовать за неубранный снег

    21.01.2021

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    Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании профильной комиссии Самарской губернской думы, пишет 63.ru.

    Как стало известно, собственников, которые не чистят территорию от мусора и снега, не посыпают прилегающий тротуар реагентами, не косят траву и не следят за состоянием ближайших урн, хотят штрафовать.

    Проект отправили на доработку. Члены комиссии предложили прописать в документе обязанность владельцев зданий очищать от снега и наледи не только тротуар, но и всю прилегающую территорию, не задевая газоны и клумбы.

    Фото обложки: pixabay.com

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