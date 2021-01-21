Подозреваемому по делу о крупном пожаре предъявлено обвинение

Это владелец здания, который неофициально сдавал комнаты и регистрировал жильцов. Как ранее писал sgpress.ru, пожар случился в субботу, 7 ноября, в 8:24. Загорелись второй этаж и мансарда здания на улице Промышленности, 33.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, на месте обнаружили обгоревшие тела четырех человек без признаков жизни. Кроме того, в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили еще пятерых мужчин в возрасте от 19 до 43 лет. В дальнейшем установили, что это были граждане Узбекистана и Таджикистана.

По статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» завели уголовное дело. Подозреваемого задержали.

Сейчас владельцу здания предъявлено обвинение, пишет ИА «Интерфакс» со ссылкой на слова главы СУ СКР по Самарской области Валерия Самодайкина.

Фото обложки: СУ СКР по Самарской области