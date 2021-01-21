Развязку на Ново-Садовой построит ООО «СамараТрансСтрой»

Компания стала единственной, подавшей заявку на участие в торгах. Она выполнит эти работы за 3,58 млрд рублей.

Как ранее писал sgpress.ru, реконструкция Ново–Садовой включает в себя строительство транспортной развязки с путепроводом в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также новой дороги на XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Московского шоссе.

В число работ входят подготовка территории – переустройство коммуникаций, установка временных светофоров, сноc существующих зданий, а затем непосредственно строительство новых объектов инфраструктуры.

Все работы нужно выполнить до декабря 2023 года. Кроме того, возведение развязки не начнется, пока не построят специальные дороги-дублеры по две полосы в каждую сторону. Это делается для того, чтобы водители Самары не встали в одну огромную пробку.

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