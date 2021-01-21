В Самарской области разработают закон об эвтаназии агрессивных бездомных животных

Это необходимо для того, чтобы эффективно контролировать их численность. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании профильной комиссии Самарской губернской думы, пишет 63.ru.

Речь идет, в том числе, о разработке механизма эвтаназии агрессивных животных. Сейчас ее используют только в крайних случаях – например, неизлечимого заразного заболевания.

Работу над законопроектом включили в план деятельности комитета по местному самоуправлению губернской думы.

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