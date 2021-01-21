В Самарской области разработают закон об эвтаназии агрессивных бездомных животных

21.01.2021
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Это необходимо для того, чтобы эффективно контролировать их численность. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании профильной комиссии Самарской губернской думы, пишет 63.ru.
Речь идет, в том числе, о разработке механизма эвтаназии агрессивных животных. Сейчас ее используют только в крайних случаях – например, неизлечимого заразного заболевания.
Работу над законопроектом включили в план деятельности комитета по местному самоуправлению губернской думы.
Фото обложки: pixabay.com
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