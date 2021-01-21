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    В 13 самарских поликлиниках можно сделать прививку от коронавируса

    21.01.2021

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    Вакцинация жителей от новой коронавирусной инфекции стала одной из главных тем прошедшего накануне городского штаба под председательством главы Самары Елены Лапушкиной

    Прививки от COVID-19 сделали уже более шести тысяч жителей Самарской области. Вторую инъекцию вакцины получили более трех тысяч человек. В первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины в регион перечень тех, кому можно будет сделать прививку, будет расширяться. 

    В начале февраля ожидаются следующие партии вакцины Спутник V в количестве 130 тысяч доз. 

    Перед прививкой обязателен осмотр терапевтом. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. Вторую инъекцию делают через 21 день.

    Фото обложки: администрация Самары

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