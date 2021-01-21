В 13 самарских поликлиниках можно сделать прививку от коронавируса

Вакцинация жителей от новой коронавирусной инфекции стала одной из главных тем прошедшего накануне городского штаба под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.

Прививки от COVID-19 сделали уже более шести тысяч жителей Самарской области. Вторую инъекцию вакцины получили более трех тысяч человек. В первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины в регион перечень тех, кому можно будет сделать прививку, будет расширяться.

В начале февраля ожидаются следующие партии вакцины Спутник V в количестве 130 тысяч доз.

Перед прививкой обязателен осмотр терапевтом. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. Вторую инъекцию делают через 21 день.

Фото обложки: администрация Самары