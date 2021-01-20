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    Пассажиропоток «Курумоча» упал почти в два раза

    20.01.2021

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    Пассажиропоток в 2020 году сократился почти в два раза по сравнению с 2019 годом и составил 1,7 млн пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта «Курумоч». На внутренних линиях количество пассажиров сократилось на 30% до 1,6 млн человек.

    Наиболее востребованными стали внутренние направления перелётов. В прошлом году самарцы активно летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу и Екатеринбург. Трафик увеличился также на рейсы в Челябинск, Новосибирск и Минеральные воды. Тем не менее 128 тысяч человек воспользовались международными маршрутами.

    Всего за 2020 год авиакомпании совершили 8 680 вылетов из «Курумоча» по 41 направлению, было обработано 10,8 тыс. тонн багажа. Самым популярным самолетом стал AirBus 320.

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