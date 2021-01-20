С улицы Ленинской с начала зимы вывезли свыше 2000 тонн снега

Расчистка дорог Самары продолжается круглосуточно. В таком же режиме с учетом поручений городских властей кураторы, специалисты МБУ «Дорожное хозяйство», следят за выполнением сезонных работ.



Днем в среду, 20 января, прошла выездная проверка на улицу Ленинскую, которую начали комплексно обновлять согласно двухлетнему муниципальному контракту в прошлом году на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

С утра улицу расчищали от снега 8 единиц спецтехники и 12 рабочих от МП «Благоустройство».

– Январь этого года отличился рекордным количеством осадков, все силы и средства служб благоустройства задействуются для ликвидации последствий снегопада. Чтобы после метели выполнить расчистку Ленинской полностью, требуется до одной недели, в зависимости от текущих метеоусловий. На это есть и другие объективные причины: улица четырехполосная, протяженность – 3,1 километра, проходит через два района – Самарский и Ленинский, наряду с частным сектором имеются высотные дома, деловой центр, в результате ремонта появились дополнительные парковки, пандусы у пешеходных переходов, островки безопасности. Такие транспортные артерии нужно очищать оперативнее. Сейчас завершается выполнение основного объема работ по расчистке проезжей на всю ее ширину, уборке тротуаров, пешеходных переходов. Не прекращается вывоз снега на полигоны, – сказал начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

С улицы Ленинской вывезли свыше 2000 тонн снега с начала зимы. Для обеспечения безопасности движения автомобилистов и пешеходов на участках распределяются противогололедные реагенты.

Днем в среду, 20 января, на улицах Самары работают 183 снегоуборочные машины и 273 дорожных рабочих. За две смены на полигоны отправили свыше 14000 тонн снега, всего за сезон – 341 887,4 тонны.

Фото: Екатерина Елизарова