Чиновникам в сфере образования предстоит изучить молодёжный сленг и познакомиться с TikTok

Институт прогрессивного образования предложил ввести ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды» для сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования. Об этом стало известно из письма главы Минпросвещения Сергея Кравцова, сообщает RT.

Внедрение этих курсов поможет госслужащим в сфере образования изучить такие темы, как геймификация, основы ведения современных соцсетей на примере TikTok и Instagram, а также познакомиться с молодёжным сленгом.

Ещё одна интересная идея — разработка ежегодного диктанта на знание интересов молодёжи для чиновников в сфере образования.

Глава Минпросвещения считает, что следование современным тенденциям и понимание актуальных проблем детей и юношей окажут положительное воздействие на совершенствование системы образования. Это станет предпосылкой для качественного развития экономики и социальной сферы.