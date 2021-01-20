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    Чиновникам в сфере образования предстоит изучить молодёжный сленг и познакомиться с TikTok

    20.01.2021

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    Институт прогрессивного образования предложил ввести ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды» для сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования. Об этом стало известно из письма главы Минпросвещения Сергея Кравцова, сообщает RT.

    Внедрение этих курсов поможет госслужащим в сфере образования изучить такие темы, как геймификация, основы ведения современных соцсетей на примере TikTok и Instagram, а также познакомиться с молодёжным сленгом.

    Ещё одна интересная идея — разработка ежегодного диктанта на знание интересов молодёжи для чиновников в сфере образования.

    Глава Минпросвещения считает, что следование современным тенденциям и понимание актуальных проблем детей и юношей окажут положительное воздействие на совершенствование системы образования. Это станет предпосылкой для качественного развития экономики и социальной сферы.

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