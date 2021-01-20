Самара

-20°C
    Поиск

    В области от коронавируса умерли девять человек

    20.01.2021

    14

    За минувшие сутки в Самарской области выявили 285 случаев заболевания  коронавирусом. Из них:

    • 72 – в Самаре;
    • 97 – в Тольятти;
    • 24 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 18 – в Красноярском районе;
    • 12 – в Чапаевске;
    • 11 – в Октябрьске;
    • 7 – в Кинеле;
    • 6 – в Сергиевском районе;
    • 6 – в Ставропольском районе;
    • 5 – в Пестравском районе;
    • 5 – в Богатовском районе;
    • 3 – в Красноармейском районе;
    • 3 – в Безенчукском районе;
    • 3 – в Нефтегорском районе;
    • 3 – в Большеглушицком районе;
    • 2 – в Волжском районе;
    • 2 – в Хворостянском районе;
    • 2 – в Алексеевском районе;
    • 2 – в Большечерниговском районе;
    • 1 – в Челно-Вершинском районе;
    • 1 – в Шенталинском районе.

    244 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 41 заболевшего выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 37 157 случаев коронавируса. 

    Скончались 754 человека, в том числе за последние сутки женщины 45, 59, 76, 83 лет и мужчина 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и  сердечно-сосудистой систем; мужчины 71 и 84 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и  сердечно-сосудистой систем.

    За сутки провели 7153 тестов на коронавирус.

    Фото обложки: pixabay.com

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    С улицы Ленинской с начала зимы вывезли свыше 2000 тонн снега
    Расчистка дорог Самары продолжается круглосуточно. В таком же режиме с учетом поручений городских властей кураторы, специалисты МБУ «Дорожное хозяйство», следят […]

    Новости

    Чиновникам в сфере образования предстоит изучить молодёжный сленг и познакомиться с TikTok
    Институт прогрессивного образования предложил ввести ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды» для сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования. Об […]

    Новости

    Министерство труда огласило рекомендации по работе в мороз на открытой территории
    По данным Приволжского УГМС, за текущую неделю температура воздуха в Самарской области опустилась до -20 °C днём и -27 °C […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации