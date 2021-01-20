В области от коронавируса умерли девять человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 285 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

72 – в Самаре;

97 – в Тольятти;

24 – в Кинель-Черкасском районе;

18 – в Красноярском районе;

12 – в Чапаевске;

11 – в Октябрьске;

7 – в Кинеле;

6 – в Сергиевском районе;

6 – в Ставропольском районе;

5 – в Пестравском районе;

5 – в Богатовском районе;

3 – в Красноармейском районе;

3 – в Безенчукском районе;

3 – в Нефтегорском районе;

3 – в Большеглушицком районе;

2 – в Волжском районе;

2 – в Хворостянском районе;

2 – в Алексеевском районе;

2 – в Большечерниговском районе;

1 – в Челно-Вершинском районе;

1 – в Шенталинском районе.

244 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 41 заболевшего выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 37 157 случаев коронавируса.

Скончались 754 человека, в том числе за последние сутки женщины 45, 59, 76, 83 лет и мужчина 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 71 и 84 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

За сутки провели 7153 тестов на коронавирус.

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