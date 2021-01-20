В области от коронавируса умерли девять человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 285 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
244 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 41 заболевшего выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 37 157 случаев коронавируса.
Скончались 754 человека, в том числе за последние сутки женщины 45, 59, 76, 83 лет и мужчина 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 71 и 84 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
За сутки провели 7153 тестов на коронавирус.
Фото обложки: pixabay.com
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