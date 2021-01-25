От А до Я: гид по самарским библиотекам

Когда-то книги можно было купить только по талонам, и то не любые, а только те, которые разрешались к приобретению. Теперь же все иначе: книжные магазины имеют широчайший ассортимент: от Достоевского до Ремарка, от кулинарных книг до медицинских и от камасутры до детских сказок. Не всегда книги есть в наличии, и не всегда у них приемлемая цена — в такие моменты на помощь приходят библиотеки. Разобрались, где в Самаре можно взять книги бесплатно, а также чем еще можно заниматься в библиотеках, кроме чтения.

Самарская областная универсальная научная библиотека

В фондах гигантского здания на Проспекте Ленина, 14А насчитывается более 4 миллионов единиц хранения. Здесь можно найти не только книги современных писателей — фонд постоянно пополняется — но и редкие, древние издания. Главным достоянием считаются печатные и рукописные издания XVII–XIX веков. Здесь есть собственные выставочные залы — галерея “Новое пространство”, где проводятся выставки самарских художников и фотографов. Кроме этого, в библиотеке проводятся лекции, кинопросмотры, встречи с писателями, презентации и семинары — последним занимается специальный Центр поддержки и развития чтения. Киноклуб “Ракурс” устраивает кинопоказы и обсуждения кино, философская школа “Симпозион” проводит дискуссии — короче говоря, библиотека живет своей жизнью, и каждый новый участник сможет найти в ней мероприятия по душе.

Проспект Ленина, 14А

+7 (846) 335-67-54

Самарская областная юношеская библиотека

Юношеская библиотека находится на первом этаже дома рядом с главной областной библиотекой. Здесь современный дизайн, много мероприятий для молодежи и постоянные поступления актуальной новой литературы. Так, здесь проводятся лекции, выставки, мастер-классы, фестивали, турниры по настольным играм, виниловые вечера, где слушают, например, Элвиса Пресли и “Битлз”, собирается “Попкорновый клуб”, где участники-киноманы обсуждают просмотренные фильмы. Отдельное внимание уделено волонтерству: здесь можно стать волонтером, организовывать и участвовать в культурных мероприятиях, реализовывать новые проекты. Здесь хранится свыше ста тысяч книг разных жанров, более 200 наименований журналов, обширный электронный фонд. Из приятных бонусов, помимо вышеперечисленного — бесплатный доступ к базе “ЛитРес” и служба психолога.

Проспект Ленина, 14

+7 (846) 334-23-52

Самарская публичная библиотека

В здании на улице Куйбышева хранится порядка 129 тысяч книг — в свое время их рецензированием помогал глава города Петр Алабин. Однажды библиотека попала в сводки федеральных новостей — после того, как распространилась фотография, где ее разрушающийся фасад поправили книгами. С тех пор здание отреставрировали. Внутри — стеклянный потолок над лестничными пролетами и инсталляция из фамилий городских деятелей. Библиотека занимает два этажа, на которых нашлось место музею, читальному залу и литературной гостиной, где проводятся мероприятия. Среди них — марафоны по настольным играм, лекции, кинопоказы, творческие вечера, книжные презентации, мастер-классы и различные конкурсы для взрослых и детей. Есть доступ к ЛитРес. Для записи в библиотеку традиционно потребуется паспорт, дети до 14 лет записываются в присутствии родителей.

Куйбышева, 95

+7 (846) 332-21-97

Центральная городская детская библиотека

Библиотеку недавно открыли после ремонта — теперь здесь новый дизайн от Дмитрия Храмова, а рисунки на стенах создавали местные художники Арт Абстрактов и Денис Тачез. Внутри появились деревянные инсталляции, подвесные гамаки, яркий актовый зал, мягкие зоны для комфортного чтения и мероприятий. Все это стало возможным благодаря национальному проекту “Культура”. Теперь на ремонт закрылась центральная городская библиотека имени Н. Крупской — ее тоже преобразят в рамках нацпроекта. В детской библиотеке работают кружки по английскому языку, журналистике, краеведению и рисованию, действует театральная студия и футбольный фан-клуб. Также проводятся занятия с психологом, лекции, киновечера и семейные дни с мастер-классами для детей и взрослых.

Аэродромная, 16А

+7 (846) 268-86-78

Самарская областная детская библиотека

В здании с ярким разрисованным фасадом хранится более 118 тысяч книг. Здесь постоянно проводятся разные активности для детей: начиная от занятий для детей от 2 лет и их родителей заканчивая литературно-творческими кружками для более старших ребят. По праздникам готовят утренники, интерактивы и конкурсы, также устраивают интерактивные выставки, мастер-классы, знакомства с современными детскими писателями и различные литературные квесты. Как и в центральной детской библиотеке, здесь родители могут совместно с детьми пообщаться с психологом. Запись по паспорту — если его нет, нужно прийти с родителем. Читательский билет единый — для всех областных библиотек города.

Невская, 8

+7 (846) 337-03-88

Самарская областная библиотека для слепых

Библиотека была создана в 1925 году, тогда ее фонд составлял 31 единицу. Сейчас же в нем более 70 тысяч наименований: от рельефно-точечных книг до аудиоверсий и изданий с укрупненным шрифтом. Сейчас библиотека активно помогает незрячим или недавно потерявшим зрение людям в освоении системы Брайля и компьютера, проводит автообзвон читателей с анонсами мероприятий. Тем, кто не может посещать библиотеку, книги привозят на дом, а жителям отдаленных регионов их отправляют почтой. На базе библиотеки проводятся литературно-музыкальные вечера, фестивали художественного творчества, презентации книг и лекции не только для взрослых, но и для детей с нарушениями зрения.

Никитинская, 21

+7 (846) 310-02-13