Министерство труда огласило рекомендации по работе в мороз на открытой территории

20.01.2021
21
По данным Приволжского УГМС, за текущую неделю температура воздуха в Самарской области опустилась до -20 °C днём и -27 °C ночью. В связи с этим министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выдвинуло рекомендации для работодателей по работе и отдыху в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.
Руководители должны следить за тем, чтобы:
Работодатель по правилам внутреннего распорядка сам определяет перечень отдельных видов работ, продолжительность и порядок предоставления специальных перерывов всем служащим.
Также министерство обратило внимание руководителей на территорию перед производственными зданиями, где из-за обледенения участились травмы на производстве. Чтобы сократить количество несчастных случаев, работодатели должны организовать уборку прилегающих территорий, посыпать дорожки и наледи песком и сбивать сосульки на крышах офисных и производственных зданий.
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев