Министерство труда огласило рекомендации по работе в мороз на открытой территории

По данным Приволжского УГМС, за текущую неделю температура воздуха в Самарской области опустилась до -20 °C днём и -27 °C ночью. В связи с этим министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выдвинуло рекомендации для работодателей по работе и отдыху в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

Руководители должны следить за тем, чтобы:

работники не имели медицинских противопоказаний для работы на морозе и были обеспечены средствами индивидуальной защиты в холодное время;

осуществлялись специальные перерывы для обогрева работников. Эти перерывы должны включаться в рабочее время и подлежать оплате согласно трудовому законодательству;

температура воздуха в местах обогрева поддерживалась на уровне 21-25 °C;

помещения были оборудованы специальными приборами для обогрева кистей и стоп при температуре воздуха 35-40 °C.

Работодатель по правилам внутреннего распорядка сам определяет перечень отдельных видов работ, продолжительность и порядок предоставления специальных перерывов всем служащим.

Также министерство обратило внимание руководителей на территорию перед производственными зданиями, где из-за обледенения участились травмы на производстве. Чтобы сократить количество несчастных случаев, работодатели должны организовать уборку прилегающих территорий, посыпать дорожки и наледи песком и сбивать сосульки на крышах офисных и производственных зданий.