Век учись: топ-5 фильмов ко Всемирному дню образования

“Учитель на замену” (16+)

В роли главного героя, который замещает учителя в сложной школе — обладатель премии “Оскар” Эдриан Броуди. Детям в этой школе не нужна учеба: это настоящие трудные подростки, брань и насмешки над учителем для них — обычное дело. Здесь у каждого свои проблемы — и никто не понимает, как их решать. Но новый учитель, кажется, хочется попытаться это изменить — ведь за каждым подростком стоит своя сложная история.

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