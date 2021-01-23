Век учись: топ-5 фильмов ко Всемирному дню образования

В роли главного героя, который замещает учителя в сложной школе — обладатель премии “Оскар” Эдриан Броуди. Детям в этой школе не нужна учеба: это настоящие трудные подростки, брань и насмешки над учителем для них — обычное дело. Здесь у каждого свои проблемы — и никто не понимает, как их решать. Но новый учитель, кажется, хочется попытаться это изменить — ведь за каждым подростком стоит своя сложная история.
Лента рассказывает о преподавателе английской словесности в американском колледже — его играет Робин Уильямс. От остальных учителей он сильно отличается эксцентричным поведением, легкостью в общении и нежелании следовать классической программе обучения. Он решил научить своих учеников не просто понимать литературу, а чувствовать, переживать и радоваться — он посвятил их в тайну “Общества мертвых поэтов”.
Драма по роману Алексея Иванова показывает зрителю молодого биолога, которого сыграл Константин Хабенский. От безденежья ему пришлось пойти работать учителем в школу. После борьбы и взаимной ненависти он внезапно начинает дружить с учениками, конфликтует из-за этого с начальством и ведет десятиклассников в поход сплавляться по реке. Он живет обычной жизнью, в которой, как обычно, случается много нюансов и неудач.
Еще один владелец “Оскара” в данном списке — режиссер Дэмьен Шазелл. В фильме речь идет о юноше по имени Эндрю — он мечтает стать великим, и его замечает известный дирижер. Эндрю становится одержимым: он жаждет успеха во что бы то ни стало, а наставник оказывается безжалостным и подталкивает парня за пределы человеческих возможностей.
Основанная на реальной истории лента рассказывает о тренере школьной команды по баскетболу, который запретил безупречно играющим игрокам выходить на площадку из-за плохой успеваемости в школе. Команде был закрыт доступ в зал, пока они не станут хорошо учиться — и хотя поступок тренера вызвал неоднозначные эмоции и критику, у него была несомненная польза.
Стиль жизни
Стиль жизни
Стиль жизни
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