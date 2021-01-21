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    Самарским предпринимателям предлагают принять участие в переписи малого бизнеса

    21.01.2021

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    Ее проведет Росстат с целью получения сведений о работе малых и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются в процессе своей деятельности. На основе полученной информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки, сообщает пресс-служба администрации Самары.

    Участникам экономической переписи до 1 апреля этого года необходимо заполнить анкету в электронном виде с помощью портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи), интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи) или операторов электронного документооборота.

    Кроме того, заполненную анкету в бумажном виде можно подать лично в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, или отправить по электронной почте P63_misp2020@gks.ru.

    Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (846) 266-95-87266-95-56263-89-64.

    Фото обложки: pixabay.com

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