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    Самарский киноклуб «Треугольник» покажет видеоверсию спектакля «Пианино в траве»

    21.01.2021

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    Автор: Ирина Кириллова

    28 января, в четверг, в 19:00 киноклуб «Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105) в рубрике «CinemaТеа «Экран сцены»» приглашает любителей театрального искусства посмотреть видеоверсию спектакля «Пианино в траве» (16+).

    Трагикомедию по одноименной пьесе Франсуазы Саган на сцене театра драмы поставил режиссер Максим Кальсин. Исполнители главных ролей: заслуженный артист России Александр Амелин, Алла Коровкина, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области Елена Лазарева, заслуженный артист РФ, лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Гальченко.

    Лирическая комедия рассказывает о старых друзьях, любовниках и врагах, собравшихся вместе через двадцать лет, чтобы вспомнить свою бурную молодость. Спектакль о том, как меняются люди вокруг. Или как не хотят меняться. Как могли бы сложиться жизни. О том, как люди живут в плену прошлого.

    Премьера спектакля состоялась в 2006 году. В 2007 году лауреатами губернского конкурса «Самарская театральная муза» стали актеры Александр Марушев (за лучшую мужскую роль) и Владимир Сухов (за лучшую мужскую роль второго плана).

    Сценография и костюмы — заслуженный художник России Владимир Фирер (Санкт-Петербург). Художник по свету — заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург). Ведущий вечера — заслуженный артист Самарской области, актер театра и кино Федор Михайлович Степаненко.

    Подробная информация по телефону: 8 (846) 333-48-98.

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