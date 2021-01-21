Самарский киноклуб «Треугольник» покажет видеоверсию спектакля «Пианино в траве»

28 января, в четверг, в 19:00 киноклуб «Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105) в рубрике «CinemaТеа «Экран сцены»» приглашает любителей театрального искусства посмотреть видеоверсию спектакля «Пианино в траве» (16+).

Трагикомедию по одноименной пьесе Франсуазы Саган на сцене театра драмы поставил режиссер Максим Кальсин. Исполнители главных ролей: заслуженный артист России Александр Амелин, Алла Коровкина, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области Елена Лазарева, заслуженный артист РФ, лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Гальченко.

Лирическая комедия рассказывает о старых друзьях, любовниках и врагах, собравшихся вместе через двадцать лет, чтобы вспомнить свою бурную молодость. Спектакль о том, как меняются люди вокруг. Или как не хотят меняться. Как могли бы сложиться жизни. О том, как люди живут в плену прошлого.

Премьера спектакля состоялась в 2006 году. В 2007 году лауреатами губернского конкурса «Самарская театральная муза» стали актеры Александр Марушев (за лучшую мужскую роль) и Владимир Сухов (за лучшую мужскую роль второго плана).

Сценография и костюмы — заслуженный художник России Владимир Фирер (Санкт-Петербург). Художник по свету — заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург). Ведущий вечера — заслуженный артист Самарской области, актер театра и кино Федор Михайлович Степаненко.

Подробная информация по телефону: 8 (846) 333-48-98.