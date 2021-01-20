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    «Кинап-Фитнес» признали банкротом из-за долга в 9,6 млн рублей

    20.01.2021

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    Такое решение в конце прошлого года вынес Арбитражный суд Самарской области.

    Ранее Самарский деловой центр – владелец развлекательного центра «Кинап» – требовал признать организацию несостоятельной. При этом его самого признали банкротом еще в 2019 году.

    С октября прошлого года «Кинап-Фитнес» находится в стадии ликвидации. Суд постановил назначить ему конкурсного управляющего – Диану Иванову, и открыл конкурсное производство на 6 месяцев, пишет ИА «СОВА».

    Фото обложки: pixabay.com


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