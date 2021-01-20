Наша область вошла в ТОП-10 регионов по уровню разработки программного обеспечения

Это результаты рейтинга некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ». Его цель заключается в том, чтобы оценить, в каком состоянии находится индустрия разработки ПО на региональном уровне, и какие у нее перспективы развития, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Рейтинг был составлен на основании данных ЦБ России по объемам экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг по регионам. Наша область заняла восьмое место.

Попадание в высшие строчки рейтинга стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Работа ведется по пяти региональным программам: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». Все эти направления реализуются под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Динамику развития региона подтверждают федеральные эксперты.

Партнерству государства и IT-сообщества в Самарской области уделяется особое внимание.



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