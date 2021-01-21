Княгиня и «Елочка». Подлинная история новогодней песни

В самарских библиотеках хранится множество детских журналов. Есть среди них и редкие, дореволюционные. Вряд ли в то время редакторы задумывались, что некоторые публикации на страницах этих изданий могут оказаться знаковыми.

Неизвестный автор

В январе мы вспоминаем, как отмечали Рождество и Новый год наши предки. Один из непременных атрибутов празднования, передающийся из поколения в поколение, — песенка «В лесу родилась елочка». Казалось бы, что нового мы можем о ней узнать? Я изменила свое мнение, когда увидела выпуск журнала «Малютка» за 1903 год. На его страницах впервые был напечатан текст знаменитого теперь произведения. Оказалось, что милая песенка — лишь часть композиции «Елка», подписанной инициалами «А. Э.». Текст стихотворения со временем был сокращен. Сейчас в нем нет припевов, которые изначально придумал автор. Хотя они были бы к месту при положении стихов на музыку.

С нотами произведение опубликовали в сборнике «Верочкины песенки», составленном музыкантами Леонидом Бекманом и Еленой Бекман-Щербиной. В 1905 году, в честь рождения своей дочки, они положили слова на мелодию. Кто автор стихов, супруги не знали, и, соответственно, в сборнике он не указан.

И только разыскав ноты «Елочки», выпущенные в 1941 году, становится ясно, что знаменитые строки написала Раиса Кудашева. Песенку на свои стихи она услышала только после революции, в поезде, по дороге из Москвы в Петроград. Ее пропела маленькая соседка по купе. Несмотря на популярность композиции, в те годы Раиса Адамовна не стала заявлять о своем авторстве.

Неравный брак

Найдя в библиотеке книгу воспоминаний родственника Кудашевой, писателя Михаила Холмогорова, понимаешь, почему женщина предпочитала держаться в тени. Ей было что скрывать. Раиса происходила из обедневшего литовского дворянского рода Гедройц и вышла замуж за князя Алексея Кудашева. Так что, будучи выселена советской властью из своего шикарного московского особняка, она была рада, что удалось избежать дальнейших репрессий. И напоминать о себе вовсе не горела желанием.

Личная жизнь поэтессы была полна и романтики, и трагизма. Вскоре после окончания гимназии ей пришлось устроиться на работу. Отец Раисы, служащий московского почтамта Адам Гедройц скончался. Девушка поступила на службу к пожилому вдовцу Алексею Кудашеву, став гувернанткой для его сына. Полюбила мальчика как родного. Именно по его просьбе она создала текст для «монтажа», который должны были исполнить юные гости, приглашенные на рождественскую елку в дом Кудашевых.

Вскоре князь сделал Раисе предложение. Несмотря на то, что он был вдвое старше, девушка согласилась. Но счастье было недолгим. Все разрушила Первая мировая война. На фронте погиб воспитанник Раисы. Сердце его отца не выдержало этого испытания.

Из письма Веры Кельман, вдовы поэта Николая Адуева, к писателю Виктору Конецкому: «В войну мой супруг пришел в Союз за пайком. Там он услышал разговор неизвестной старушки и секретаря Союза писателей СССР. «Раиса Кудашева. Вы по какому списку? Вы прозаик или поэт?» — «Я написала стихотворение «В лесу родилась елочка», — скромно сказала она. После этих слов старушка получила все по высшему разряду».

Творческий подъем

Напомнить о себе поэтессу тоже заставила война, теперь Вторая мировая. В 1941 году литературный редактор Эсфирь Эмден составляла сборник «Елка». Она специально разыскала Раису Адамовну, чтобы официально указать ее авторство. Кудашевой тогда было уже за 60.

После этого поэтесса решила попытаться вступить в Союз писателей. В голодные годы это сильно помогло бы ей и ее сестре. Вместе они жили в маленькой комнатке московской коммуналки. Рассказывают, что тогдашний председатель Союза Александр Фадеев сначала не хотел принимать автора детских стишков в члены уважаемой организации. Однако сменил гнев на милость, узнав о ее главном творении — «Елочке».

Членство в Союзе писателей вылилось для Кудашевой в настоящий творческий подъем. После войны ее многочисленные стихи, сказки и песенки стали выходить в виде сборников.

Раиса Кудашева написала около 200 песенок, сказок, рассказов, которые после многолетнего перерыва вновь стали печататься в виде сборников.