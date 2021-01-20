В городских парках ежедневно обновляют лед на катках

Они находятся на территориях образовательных учреждений, на площади имени Куйбышева, в парках, скверах, на набережной, около стадиона «Самара Арена», на площади Славы, на спортивных объектах и дворовых территориях.

Специалисты оценивают состояние льда и определяют объем необходимых работ. Зависит это от интенсивности использования и температуры окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации Самары.

– Самая благоприятная температура для заливки и обновления катка -10 градусов. Чем теплее, тем скорее разрушается лед под ногами катающихся горожан, — сказал начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин, добавив, что ежедневно в парках Самары обновляется около 15 тысяч квадратных метров льда.

В парках Победы, имени 50-летия Октября и Дружбы механизированные работы проводятся раз в день утром. В парке Гагарина для безопасности отдыхающих лед приводят порядок в ночью, так как ледовое покрытие не имеет физического ограждения.

Сквер имени Фадеева – любимое пространство для летнего отдыха горожан, зимой также является местом притяжения поклонников активных видов спорта.

В сквере имени Фадеева, который благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году, залили хоккейную площадку размером 1400 квадратных метров. По соседству с ледовой площадкой оборудовали скамейки, теплую раздевалку и камеру хранения.

Как рассказала начальник участка по эксплуатации МП «Спецремстройзеленхоз» Надежда Карпова, за качеством ледового покрытия следят в ежедневном режиме. Специалисты убирают снег и дозаливают каток с помощью спецтехники.

За ледовыми аллеями на набережной от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска следят сотрудники МП «Самарская набережная». Учитывая, что обновление ледового покрытия ведется в ежедневном режиме, в течение дня возможны технические перерывы, а технический день на набережной — понедельник.

Фото: Владимир Пермяков