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    Сотрудники ГИБДД будут ловить водителей, выезжающих на «встречку»

    20.01.2021

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    ГУ МВД по Самарской области запустило профилактическую акцию «Внимание – встречная полоса!». Как пояснили в пресс-службе областного главка, она будет идти до 20 февраля в целях активизации работы по предупреждению ДТП, связанных с выездом на «встречку».

    Сотрудники ГИБДД проведут специализированные рейды, акции и челленджи. К участию привлекут максимальное количество личного состава, в том числе руководящего.

    Необходимость проведения такой акции связана с тем, что за минувший год  на территории региона  зарегистрировали 269 ДТП, связанных с выездом на «встречку». В результате 454 человека получили ранения различной степени тяжести и 95 погибли.


    Фото обложки: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

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