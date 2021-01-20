Сотрудники ГИБДД будут ловить водителей, выезжающих на «встречку»

ГУ МВД по Самарской области запустило профилактическую акцию «Внимание – встречная полоса!». Как пояснили в пресс-службе областного главка, она будет идти до 20 февраля в целях активизации работы по предупреждению ДТП, связанных с выездом на «встречку».

Сотрудники ГИБДД проведут специализированные рейды, акции и челленджи. К участию привлекут максимальное количество личного состава, в том числе руководящего.

Необходимость проведения такой акции связана с тем, что за минувший год на территории региона зарегистрировали 269 ДТП, связанных с выездом на «встречку». В результате 454 человека получили ранения различной степени тяжести и 95 погибли.



Фото обложки: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области