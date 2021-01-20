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    В китайской провинции Хэнань хотят открыть Самарский транспортный институт

    20.01.2021

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    Специалисты Центра международных связей Самарского государственного университета путей сообщения завершили подготовку пакета документов, связанных с регистрацией нового вуза, выдачей лицензии на ведение образовательной деятельности, а также с программами обучения и специальностями, для утверждения в министерстве образования КНР. Самарский транспортный институт планируется открыть на базе Чжэнчжоунского инженерно-технического института (ЧИТИ) в провинции Хэнань, сообщает пресс-служба СамГУПС.

    После утверждения документов в Чжэнчжоу будет организована приемная кампания и открыт набор студентов по четырем специальностям: электрическое строительство и электротехника, информатика и вычислительная техника, технология транспортного процесса, строительство железнодорожных мостов и транспортных тоннелей. Планируется, что занятия в новом вузе начнутся уже осенью этого года. 

    Также будет организована летняя образовательная школа для студентов Самарского транспортного института в СамГУПС. 

    Фото обложки: пресс-служба СамГУПС

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