В китайской провинции Хэнань хотят открыть Самарский транспортный институт

Специалисты Центра международных связей Самарского государственного университета путей сообщения завершили подготовку пакета документов, связанных с регистрацией нового вуза, выдачей лицензии на ведение образовательной деятельности, а также с программами обучения и специальностями, для утверждения в министерстве образования КНР. Самарский транспортный институт планируется открыть на базе Чжэнчжоунского инженерно-технического института (ЧИТИ) в провинции Хэнань, сообщает пресс-служба СамГУПС.

После утверждения документов в Чжэнчжоу будет организована приемная кампания и открыт набор студентов по четырем специальностям: электрическое строительство и электротехника, информатика и вычислительная техника, технология транспортного процесса, строительство железнодорожных мостов и транспортных тоннелей. Планируется, что занятия в новом вузе начнутся уже осенью этого года.

Также будет организована летняя образовательная школа для студентов Самарского транспортного института в СамГУПС.

Фото обложки: пресс-служба СамГУПС