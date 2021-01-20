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    В этом году в городе не будут вводить платные парковки

    20.01.2021

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    Об этом стало известно во вторник, 19 января, на совещании по развитию строительной отрасли, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

    По мнению главы региона, принятие такого решения, как введение платных парковок на территории Самары, возможно только тогда, когда ситуация тщательно проанализирована, и реализованы решения, связанные с альтернативными парковками, строительством новых паркингов, в том числе при возведении многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры, и самое главное – приняты действенные меры по развитию общественных перевозок. 

    Глава города Елена Лапушкина, в свою очередь, отметила, что пока вопрос о введении платных парковок прорабатывается как перспективный, и точно не будет решаться в этом году.

    Фото обложки: правительство Самарской области

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