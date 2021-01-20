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    В поселке Управленческий прокладывают два водовода через Волжское шоссе

    20.01.2021

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    Это делают по инвестпрограмме компании «РКС-Самара». Стоимость проекта составляет 1,3 млрд рублей.

    Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, рабочие уже проложили по 500 метров каждого водовода. Они пересекают Волжское шоссе. Строительство ведется бестраншейным способом, трубы протягиваются через заводные котлованы специальной техникой, что позволяет избежать больших вскрытий и минимизировать неудобства для жителей.

    Вместе с этим на территории НФС-2 завершено строительство насосной станции, которая будет подавать воду в поселок Управленческий через новые трубы.  В здании уже установлено новое насосное оборудование в виде шести современных агрегатов. В ближайшие дни рабочие приступят к подключению отопления и установке запорной арматуры на инженерных системах станции.

    Фото: «РКС-Самара»

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