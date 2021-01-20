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    Журналисты sgpress.ru и «Самарской газеты» стали лауреатами конкурса на призы губернатора

    20.01.2021

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    Андрей Грубин

    Во вторник, 19 января, в рамках празднования Дня российской печати в главном зале театра «СамАрт» в девятый раз подвели итоги журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также объявили имена лауреатов конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии».

    В этом году традиционный формат церемонии был скорректирован в связи с сохраняющейся угрозой распространения вирусных инфекций: очное участие в мероприятии приняли только лауреаты. Однако все номинанты, коллеги и единомышленники смогли участвовать в мероприятии благодаря включениям видео-конференц-связи и наблюдать за ходом церемонии онлайн — в трансляции официального сообщества «Самарская область» «ВКонтакте».

    Публикации журналистов sgpress.ru и «СГ» были отмечены губернаторскими наградами трижды по направлению «Год памяти и славы»:

    • раздел «Печатные СМИ», категория «Муниципальные СМИ» — весь творческий коллектив «Самарской газеты» (приз вручили главному редактору Виталию Копалиани);
    • раздел «Интернет-издания», категория «Муниципальные СМИ» — Ирина Шабалина за проект «Заводы запасной столицы», посвященный присвоению Самаре почетного звания «Город трудовой доблести», и Илья Сульдин за проект «100 самарских художников», приуроченный к открытию в Самаре филиала Третьяковской галереи.

    — В год 75-летия Победы в газете и на сайте вышло не меньше десятка проектов. Наши журналисты работали в архивах, общались с участниками событий тех лет. Мы использовали истории читателей, которые присылали в редакцию фронтовые письма и воспоминания о своих родных. Многие проекты мы продолжим и в 2021 году. Лестно, что жюри высоко оценило работу коллектива газеты и сайта, — прокомментировал награждения главный редактор «СГ» Виталий Копалиани.

    Поздравляем коллег по сайту и газете с признанием их творческих успехов. Кстати, оба проекта победителей будут продолжены на sgpress.ru и в 2021 году.

    Полный список номинаций и награжденных можно посмотреть на сайте областного правительства.

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