В прошлом году из реестра проблемных объектов удалось исключить 16 домов региона

Об этом стало известно во вторник, 19 января, на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и участников долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Как сообщает департамент информационной политики, многие экс-дольщики, а теперь – собственники жилья – выходили на видеосвязь уже из своих квартир, с благодарностью за решение проблем, которые буксовали десятилетиями.

– Рад, что несмотря на все сложности ушедшего года, нам удалось исключить из реестра проблемных объектов сразу 16 домов. У нас почти 1500 дольщиков решили свои проблемы, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы каждый год увеличивали темпы, и сохраним это на 2021 год, все для этого сделаем. Понимаем, что эти вопросы нужно решать. Да, не мы эти проблемы создали, но тем не менее люди, которые оказались в такой сложной ситуации, нуждаются в помощи, и мы прилагаем все силы, чтобы эти вопросы были решены.

Чтобы удовлетворить права обманутых дольщиков, по поручению губернатора региональная команда ведет огромную работу по отстаиванию их интересов на федеральном уровне. Приоритетное внимание проблеме уделяет Президент страны Владимир Путин. Серьезных результатов удается достичь благодаря работе Федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Темп решения вопросов обманутых дольщиков в регионе ежегодно растет: если в 2018 году было введено 8 объектов, то в 2019 – уже 14, а по итогам 2020 – 16 объектов. С конца 2017 года решили вопросы около 3800 дольщиков.

По словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, в прошлом году ввели в эксплуатацию долевки в Самаре, Похвистнево, Сызрани и Тольятти.

– Большая часть введенных объектов – в Самаре. Среди них – здания, над которыми работали ООО «СтройТрест» в Байкальском переулке, ООО «Юниверс-строй» на пересечении улиц Ставропольской и Запорожской, ООО СК «Новый город» на Буянова, 120, ООО СК «Град» на проспекте Карла Маркса, дома ООО «Проект Куйбышев» по адресам Демократическая, 7, 10, 11, 12, 13, а также печально известная «Ильинская плаза», «ОрбитСтрой», на улице Солнечной, – рассказал он.

По ряду объектов обманутым дольщикам была выплачена денежная компенсация.

Губернатор отметил, что взаимодействие с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, Правительством РФ будет продолжено. Он рассказал, что существует договоренность о проведении встречи с заместителем председателя кабинета министров Маратом Хуснуллиным, курирующим строительную отрасль, где будут рассмотрены все проблемные вопросы.

В прошлом году был сдан в эксплуатацию один из самых известных долгостроев – жилой комплекс «Ильинская Плаза» в Ленинском районе Самары, застройщиком которого было ООО СК «Новый город». По этому объекту у дольщиков было больше всего опасений. Старт строительства ЖК анонсировали еще в начале 2015 года, а завершить его должны были в 2017 году. Однако стройка остановилась.

В последующем при пошаговом сопровождении процесса областным правительством удалось построить высотку в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского и Буянова. 18 декабря 2020 года областной минстрой выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Как рассказал житель ЖК «Ильинская Плаза» Алексей Сивков, несмотря на то, что многие дольщики уже начинают делать ремонт в доме, 3 февраля у застройщика – суд по процедуре банкротства. Про этом не все дольщики успеют подписать акты приема-передачи квартир и вступить в право собственности. В связи с этим Алексей Сивков попросил главу региона помочь ускорить процесс оформления прав собственности на квартиры.

Дмитрий Азаров поручил Евгению Чудаеву принять меры, чтобы ускорить процесс передачи квартир законным владельцам, а также при необходимости проработать вопрос с судом об отсрочке решения по банкротству застройщика.

Светлана Абашкина, представитель инициативной группы дольщиков объекта на пересечении улиц Запорожской и Ставропольской в Самаре, поделилась тем, что спустя 14 лет ожидания дом сдали перед Новым годом.

– За это хочу выразить огромную благодарность вам, Дмитрий Игоревич. Когда вы вступили в должность главы региона, первое, что вы сделали, – это собрали всех дольщиков. Мы сидели до часу ночи, вы выслушивали все проблемы. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки, начали обращать внимание на проблему обманутых дольщиков, – отметила женщина. – Я, как обманутый дольщик со стажем, считаю, что только вы смогли сдвинуть вот эту глыбу. Раньше нам говорили: «Кому деньги отдавали, с того и спрашивайте». Только когда вы пришли, вопрос решился, вы сдержали свое слово, – сказала она.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с тем, что в ушедшем году они приобрели новый статус – стали обладателями недвижимости, а также извинился перед людьми за тех, по чьей вине дольщики оказались в такой ситуации.

– Я уже приносил извинения за тех людей, которые с умыслом или без него (это установят следователи), создали проблемы вам, вашим родным и близким. За всех, кто это сделал своим действием или бездействием, хочу перед вами извиниться как должностное лицо. Пожелать вам крепкого здоровья, пусть эти квартиры радуют вас, пусть там звучит детский смех, пусть люди старшего поколения чувствуют там себя тепло и уютно. Берегите себя, не болейте!, – отметил он.



Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области