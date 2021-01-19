20 школам региона передали новые автобусы

Их купили в конце прошлого года. Автобусы оформили, и уже сегодня они готовы выйти в свой первый рейс.

Благодаря главе региона обновление автопарка сферы образования области ведется на системной основе. В прошлом году за счет средств федерального бюджета купили 55 автобусов, которые отвечают всем требованиям безопасности при перевозке детей.



Во вторник, 19 января, губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от новых школьных автобусов. Глава региона поблагодарил всех водителей за труд и выразил уверенность в том, что автобусы не будут простаивать, ведь они дадут возможность перевозить ребят не только на учебу и домой, но и на спортивные и культурные мероприятия.



Закупка школьных автобусов позволяет создать равные условия для гармоничного развития и образования всех учеников, вне зависимости от места их проживания, дает детям возможность реализовать свои таланты и способности. На это нацелены и нацпроекты «Образование» и «Демография», которые реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина. Проекты поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области