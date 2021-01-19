Художник создал паблик-арт, посвященный Высоцкому

Владимира Высоцкого. Его создал местный художник Роман Шмелев рядом с одноименной улицей. Он рассказал sgpress.ru, что работать пришлось в очень сложных условиях — иногда в сильный мороз. На это ушло 9 дней.

Автор использовал краску, валик, кисти и малярную ленту. Эффект портрета создан с помощью оптической иллюзии на столбах, расположенных в два ряда. Высота работы составляет 7 метров, ширина — 12 метров.

Спонсором проекта выступил застройщик, который возвел в этом районе жилой комплекс.

Фото Романа Шмелева