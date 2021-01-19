В области от коронавируса умерли два человека

За минувшие сутки в Самарской области выявили 286 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

86 – в Самаре;

62 – в Тольятти;

20 – в Красноярском районе;

13 – в Сызрани;

12 – в Ставропольском районе;

8 – в Новокуйбышевске;

7 – в Шигонском районе;

7 – в Чапаевске;

7 – в Безенчукском районе;

6 – в Кошкинском районе;

5 – в Большеглушицком районе;

5 – в Кинельском районе;

5 – в Октябрьске;

5 – в Большечерниговском районе;

4 – в Жигулевске;

4 – в Сергиевском районе;

4 – в Хворостянском районе;

4 – в Челно-Вершинском районе;

3 – в Волжском районе;

3 – в Богатовском районе;

3 – в Елховском районе;

3 – в Камышлинском районе;

2 – в Нефтегорском районе;

2 – в Клявлинском районе;

2 – в Приволжском районе;

2 – в Борском районе;

1 – в Шенталинском районе;

1 – в Исаклинском районе.

262 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 24 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировали 36872 случая коронавируса.

Скончались 745 человек, в том числе женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 78 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.

За сутки провели 7480 тестов.

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