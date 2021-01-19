В области от коронавируса умерли два человека

За минувшие сутки в Самарской области выявили 286 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
- 86 – в Самаре;
- 62 – в Тольятти;
- 20 – в Красноярском районе;
- 13 – в Сызрани;
- 12 – в Ставропольском районе;
- 8 – в Новокуйбышевске;
- 7 – в Шигонском районе;
- 7 – в Чапаевске;
- 7 – в Безенчукском районе;
- 6 – в Кошкинском районе;
- 5 – в Большеглушицком районе;
- 5 – в Кинельском районе;
- 5 – в Октябрьске;
- 5 – в Большечерниговском районе;
- 4 – в Жигулевске;
- 4 – в Сергиевском районе;
- 4 – в Хворостянском районе;
- 4 – в Челно-Вершинском районе;
- 3 – в Волжском районе;
- 3 – в Богатовском районе;
- 3 – в Елховском районе;
- 3 – в Камышлинском районе;
- 2 – в Нефтегорском районе;
- 2 – в Клявлинском районе;
- 2 – в Приволжском районе;
- 2 – в Борском районе;
- 1 – в Шенталинском районе;
- 1 – в Исаклинском районе.
262 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 24 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировали 36872 случая коронавируса.
Скончались 745 человек, в том числе женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 78 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.
За сутки провели 7480 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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