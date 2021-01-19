На берегу Волги в районе спуска улицы лейтенанта Шмидта обустроят прогулочную зону и стоянку для яхт

19.01.2021
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Сейчас здесь установили забор и повесили табличку, что проход закрыт, о чем сообщили жители города в соцсетях.
Как сообщили в администрации Октябрьского района, разрешение на благоустройство территории выдал областной Минстрой. Проход не будет закрыт.
Как стало известно, на улице Шмидта хотят обустроить место для хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других судов. Этот объект входит в проект планировки территории. Он утвержден постановлением администрации Самары. Также здесь планируют построить эллинги, паркинг и набережную — прогулочную аллею. Кроме того, предполагается провести берегоукрепление, пишет ИА «СОВА».
Фото обложки: Twitter.com/@anastalam
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