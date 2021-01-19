За спасение человека. Старшая медсестра КНПЗ стала победителем акции «Благородство»

Людмила Суслина — старшая медсестра на Куйбышевском НПЗ. В заводской поликлинике она работает более 20 лет (общий стаж в медицине и того больше — 36 лет). Людмила Владимировна — почетный донор России, безвозмездно сдала кровь более 40 раз, в том числе для прямого переливания в экстренных случаях.

Заниматься медициной Людмиле Суслиной приходилось не только на работе: дома она была единственным спасением и опорой для мужа, которого тяжелая болезнь и многочисленные операции приковали к инвалидному креслу. Потом на плечи женщины легла забота о престарелой свекрови, здоровье которой резко ухудшилось после смерти единственного сына. Все это заводчане узнали из письма ее сестры Натальи, которая решила, что Людмила достойна стать победителем акции Самарского областного союза журналистов «Благородство».

— С детства Люда знала, кем она будет. Лечить людей — ее мечта и призвание. В самом ее характере сострадание, готовность помочь, стремление облегчить чужую боль, физическую и душевную. Сестра милосердия — это про мою сестру, — написала Наталья Владимировна.

Не рассказывала никому Людмила Суслина и своем подвиге, потому что не считает его чем-то героическим. Случилось это несколько лет назад. В доме, где жила семья Суслиных, загорелась квартира. Никто из соседей не решался зайти, хотя там оставалась хозяйка. Только Людмила бросилась внутрь, не раздумывая. Вытащив пострадавшую из огня, с помощью искусственного дыхания привела ее в сознание еще до приезда «скорой помощи».

Общественный совет акции «Благородство» присудил Людмиле победу в номинации «Спасение». Она получила заслуженную награду и поздравления от пресс-секретаря Самарского областного союза журналистов Елены Абкиной и генерального директора АО «КНПЗ» Сергея Чепурнова.

— Профессия медика сегодня требует признания как никогда раньше. И у общественного совета не было никаких сомнений. Конечно, спасать и помогать людям — профессиональный долг врачей. Но совершить подвиг, рисковать собственной жизнью ради спасения другого человека способен далеко не каждый. Поэтому вручать награду в номинации «Спасение» особенно приятно, — объяснила Елена Абкина.