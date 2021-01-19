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    Выпустили первые карты жителя Самарской области

    19.01.2021

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    Это банковская карта платежной системы «МИР» с записанным на нее транспортным приложением. С помощью нее можно оплачивать проезд в общественном транспорте Самарской области в соответствии с действующими тарифами, получать скидки на товары и услуги в сети «Семь + Я», ставшей пилотным партнером проекта, использовать электронные сервисы взаимодействия с государственными и муниципальными организациями. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

    Первые 72 карты выпустил в декабре прошлого года ПАО «Банк ВТБ». Сейчас проводится тестирование и отладка сервисов. В дальнейшем будет запущена промышленная эмиссия карт жителей Самарской области.

    Фото обложки: pixabay.com

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