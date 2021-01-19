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    Врачи, работавшие с больными коронавирусом, смогут раньше уйти на пенсию

    19.01.2021

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    Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Татьяна Кусайко, передает Национальная служба новостей.

    Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем. В связи с этим пересчитают возможность досрочного выхода на пенсию.

    Кроме того, по словам Кусайко, работавшим с больными COVID-19 медикам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч.

    Фото обложки: pixabay.com


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