Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос получения вакцины в первоочередном порядке

В понедельник, 18 января, глава региона провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В начале он поставил перед правительством области задачу – настойчиво добиваться, чтобы вакцина против коронавируса поступала в Самарскую область в первоочередном порядке. Этот вопрос необходимо отрабатывать не только с профильными федеральными министерствами, но и при необходимости – непосредственно с поставщиками.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, на понедельник, 18 января, показатель заболеваемости в Самарской области составил 9,03 на 100 тысяч населения (по России – 15,57).

Также за прошедшую неделю увеличилось количество случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии – показатели больше в сравнении и с первой неделей нового года, и с аналогичным периодом прошлого. Эпидпорог по совокупному населению по ОРВИ превышен в 1,5 раза. При этом вирус гриппа у обследованных людей (351 человек) не выявлен, фиксируются аденовирусы и парагрипп.

Свободный коечный фонд в области сохраняется на уровне 33,7%, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. 4,5 тысячи пациентов с COVID-19 и подозрением на него лечатся в стационарах. Более 18 тысяч находятся на амбулаторном лечении, продолжается их обеспечение бесплатными лекарствами. За все время их получили 40 тысяч человек.

Также продолжается работа по вакцинации населения. Всего в область поступили более 12 тысяч доз вакцин (700 – «ЭпиВакКорона», 11 592 – «ГамКовидВак»). Привито более шести тысяч человек – в первую очередь это медики, педагоги и соцработники.

Склад «Самарфармации» одновременно сможет принять более 44 тысяч доз вакцины, в лечебно-профилактических учреждениях подготовлены 162 морозильные камеры. Оборудован 51 стационарный прививочный кабинет и один передвижной комплекс. В начале февраля ожидаются следующие партии – 130 тысяч доз. Сейчас мощности области позволяют передавать в учреждения в день от пяти до шести тысяч вакцин, и эти мощности будут наращивать. По мере поставок будет расширяться перечень категорий для вакцинации.

Дистанционно записаться на прививку жителям Самарской области можно через Единую электронную регистратуру, через горячую линию по коронавирусу (номера телефонов 122, 8 (800) 302-21-63), через локальные контакт-центры поликлиник и через их регистратуры. Также это можно сделать через портал Госуслуг – ссылка на главной странице, но пока через функцию «Запись на прием к врачу». Отдельная форма записи на вакцинацию против коронавируса на портале появится с 31 января. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По поручению главы региона был проработан вопрос о справках для школьников, пропустивших занятия по болезни. Первичный прием ребенка по заболеванию – обязательно очный, а вот консультация врача для оформления справки о выздоровлении осуществляется посредством телемедицинской консультации. Оформленную справку в школу передает прикрепленный к нему медработник. В дальнейшем справки планируется оформлять в электронной форме и так же в электронной форме передавать на рабочее место прикрепленного медработника прямо в школе.

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