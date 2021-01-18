Елена Лапушкина проверила организацию Крещенской купели на Полевом спуске

Вместе с руководителем областного Управления МЧС Олегом Бойко, глава города осмотрела, как обеспечена безопасность и организовано дежурство медиков и спасателей. Единственная в этом году купель — традиционное место для Крещенских купаний. Прорубь благоустроена, здесь оборудованы деревянные мостки и лестницы. Самарцы могут окунуться в ней в течение всей Крещенской ночи.

— Здесь все предусмотрено для того, чтобы окунуться в купель было максимально комфортно и безопасно. Хочу всех православных самарцев поздравить с праздником Крещения Господня и пожелать мира, тепла и добра в каждом доме,- подчеркнула Елена Лапушкина.