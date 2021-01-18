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    Жителям региона рассказали, как вернуть «забытые» документы на недвижимость

    18.01.2021

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    За прошлый год обнаружилось более 20 тысяч таких документов. Большую часть из них составляют договоры купли-продажи, дарения, закладные, акты передачи, согласия и платежные документы, которые переданы на хранение в архив кадастровой палаты по Самарской области. 

    В пресс-службе ведомства напринимают, что эти документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или продажи собственности. Как рассказала начальник межрайонного отдела областной кадастровой палаты Тамара Наумова, готовые к выдаче документы хранятся в офисе МФЦ не более 30 календарных дней, а затем неполученные документы передаются в архив палаты. 

    Запросить документы можно в обратном порядке – через МФЦ. Также собственник может обратиться в территориальный отдел кадастровой палаты по месту нахождения МФЦ, предъявить расписку и заполнить бланк заявления о выдаче невостребованных бумаг. 

    Жителям Самары и Волжского района обращаться необходимо в центральный офис регионального филиала по адресу: Самара, улица Ленинская, 25А, корпус 1. Документы выдаются бесплатно. Также можно воспользоваться функцией курьерской доставки документов, которую можно оформить по телефону 8 (846) 200-50-28 (доб. 2).


    Фото обложки: пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области

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