В Кировском районе построят новую дорогу

Она свяжет между собой Московское и Ракитовское шоссе. Об этом говорится в документации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самаре» на 2018-2022 годы.

Дорога появится в районе 5-й линии на 19 км Московского шоссе. Работы разобьют на три этапа. Первый и второй включают в себя строительство выезда на Московское шоссе. Работы завершат в 2022 году. На третьем этапе обустроят выезд на Ракитовское шоссе. Это сделают к 2024 году.

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