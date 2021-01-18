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    В Кировском районе построят новую дорогу

    18.01.2021

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    Она свяжет между собой Московское и Ракитовское шоссе. Об этом говорится в документации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самаре» на 2018-2022 годы.

    Дорога появится в районе 5-й линии на 19 км Московского шоссе. Работы разобьют на три этапа. Первый и второй включают в себя строительство выезда на Московское шоссе. Работы завершат в 2022 году. На третьем этапе обустроят выезд на Ракитовское шоссе. Это сделают к 2024 году.

    Фото обложки: pixabay.com

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