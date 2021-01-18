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    В области от коронавируса умер один человек

    18.01.2021

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    За минувшие сутки в Самарской области выявили 288 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

    • 136 – в Самаре;
    • 91 – в Тольятти; 
    • 17 – в Кинельском районе; 
    • 8 – в Сызрани; 
    • 8 – в Отрадном; 
    • 4 – в Новокуйбышевске; 
    • 4 – в Октябрьске;
    • 4 – в Сызранском районе; 
    • 3 – в Клявлинском районе; 
    • 3 – в Исаклинском районе; 
    • 2 – в Кинель-Черкасском районе; 
    • 1 – в Красноярском районе; 
    • 1 – в Кинеле;
    • 1 – в Богатовском районе; 
    • 1 – в Красноармейском районе; 
    • 1 – в Ставропольском районе; 
    • 1 – в Чапаевске;
    • 1 – в Безенчукском районе; 
    • 1 – в Нефтегорском районе. 

    254 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 34 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. 

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 36 586 случаев коронавируса. 

    Скончались 743 человека, в том числе в течении суток 76-летняя женщина, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы. 

    За сутки провели 7815 тестов.

    Фото обложки: pixabay.com

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