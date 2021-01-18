В области от коронавируса умер один человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 288 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
254 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 34 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 36 586 случаев коронавируса.
Скончались 743 человека, в том числе в течении суток 76-летняя женщина, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы.
За сутки провели 7815 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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