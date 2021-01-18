В области от коронавируса умер один человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 288 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

136 – в Самаре;

91 – в Тольятти;

17 – в Кинельском районе;

8 – в Сызрани;

8 – в Отрадном;

4 – в Новокуйбышевске;

4 – в Октябрьске;

4 – в Сызранском районе;

3 – в Клявлинском районе;

3 – в Исаклинском районе;

2 – в Кинель-Черкасском районе;

1 – в Красноярском районе;

1 – в Кинеле;

1 – в Богатовском районе;

1 – в Красноармейском районе;

1 – в Ставропольском районе;

1 – в Чапаевске;

1 – в Безенчукском районе;

1 – в Нефтегорском районе.

254 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 34 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 36 586 случаев коронавируса.

Скончались 743 человека, в том числе в течении суток 76-летняя женщина, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы.

За сутки провели 7815 тестов.

Фото обложки: pixabay.com