Елена Лапушкина поручила ускорить вывоз снега с обочин дорог и расчистку скатных кровель

За минувшие сутки с дорог Самары на полигоны вывезли 13,6 тонны снега, а с начала зимы – 329 797,7 тонны, что значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Уборка снега стала главной темой на оперативном совещании мэра города, прошедшем в понедельник, 18 января.

Перед ним Елена Лапушкина лично оценила состояние территорий во время выездной проверки. Бригады служб благоустройства все выходные расчищали город в две смены в усиленном режиме. Однако на улицах Гагарина, Революционной, Партизанской и Промышленности у обочин до сих пор остались снежные валы. Из-за этого сильно заужена проезжая часть. Аналогичная ситуация наблюдается и на многих других улицах.

– Это недопустимо. Предприятиям, ответственным за эти виды работ, нужно устранить недостатки в кратчайший срок: немедленно приступить к уборке снега, ускорить его вывоз на полигоны, – сказала Елена Лапушкина.

В ближайшее время специалисты департамента городского хозяйства и экологии проверят, как изменилась ситуация во всех проблемных зонах.

Дороги, тротуары, остановки, пешеходные переходы, мосты и путепроводы, а также лестничные марши возле дорог в Самаре расчищают МП «Благоустройство» и подрядная организация «Кедр-1». Работы проверяют специалисты подведомственного учреждения профильного департамента – МБУ «Дорожное хозяйство». Во время снегопадов и после них мониторинг ведется ежесуточно – днем и ночью.

Кроме того, особое внимание мэр обратила на жалобы от горожан, которые поступают через соцсети. По словам Елены Лапушкиной, отработка таких обращений должна проводиться максимально оперативно.

В частности, она поручила департаменту городского хозяйства и экологии и главам внутригородских районов разобраться со складированием снега в Волгаре и в Постниковом овраге. Эти сигналы поступили накануне от жителей. Глава Куйбышевского района Алексей Коробков доложил, что работы проводила управляющая компания ЖЭУ-66. Сейчас этот процесс приостановлен, УК рекомендовано заключить договор с одним из полигонов. Инцидент в Постниковом овраге находится на контроле главы Октябрьского района Александра Кузнецова.

Серьезные замечания у главы города вызвала уборка дворов и выездов на внутриквартальные проезды силами управляющих компаний и ТСЖ. В выходные дни специалисты МП «ГАТИ по благоустройству» провели подробный анализ результатов работы по расчистке придомовых территорий, дворовых проездов, уборке снега и наледи на скатных кровлях. По итогам был составлен перечень дворов, требующих усиления работ, а также многоквартирных домов, на которых образовались наледь и сосульки. В первоочередном порядке поручено отработать замечания касаемо тех крыш, которые представляют особую опасность, поскольку выходят на тротуары.

Главы внутригородских районов уже предоставили план по устранению замечаний. Это должно быть сделано до конца текущего дня.

Вместе с тем по ряду адресов, где обслуживающие организации несвоевременно или не в полном объеме справляются с работами, материалы уже собраны и переданы в ГЖИ и прокуратуру для принятия мер в отношении управляющих компаний.

– Мы видим проблематику. Нам удалось выстроить конструктивную работу с надзорными органами. В настоящее время продолжаем составлять материалы для административных протоколов. Хочу поблагодарить сотрудников прокуратуры за принципиальную позицию в этом вопросе, – сказала Елена Лапушкина.

Сейчас с учетом замечаний кровли городских домов расчищают 82 специально обученных для высотных работ бригад, в каждой из которых не менее 2-3 специалистов. До конца дня количество бригад нарастят до 114. На уборку городских территорий также вывели 414 человек и 241 спецмашину. Дороги расчищают 197 единиц техники и 259 рабочих.

Фото обложки: администрация Самары



