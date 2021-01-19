Кто рано встает: 6 мест в Самаре, где можно позавтракать

Завтрак — важнейшая часть дня. От нее зависит, как вы будете себя чувствовать и именно она задает настроение на весь день. Завтраки несложно готовить дома: но порой хочется порадовать себя чем-то необычным или попробовать что-то новое — тогда на помощь приходит гид от sgpress.ru. Мы собрали в одном тексте места с аппетитными, плотными или легкими, сладкими или сытными завтраками, чтобы каждый мог подобрать что-то на свой вкус.

Ленинская, 116

Главным отличием ресторана от других заведений является то, что завтраку помимо фильтр-кофе (50 рублей) можно заказать бокал игристого (95 рублей). А с 10:00 до 12:00 при заказе завтрака в подарок сварят фильтр-кофе. Выбираем кокосовые рикоттники — то есть сырники — с манговым муссом и сметаной (290 рублей), глазунью из двух яиц со шпинатом, индейкой и томатами (160 рублей) и сэндвич с копченым пастрами и трюфельным айоли (270 рублей). Тем, кто любит что-то необычное, подойдет бриошь с авокадо, яйцом и палтусом слабой соли (395 рублей), бриошь с сальсой из авокадо, вешенками и соусом хойсин (330 рублей), каша из киноа с пармезаном и розмарином (180 рублей) и овсяная каша с камамбером и виноградом (140 рублей). Запиваем свежевыжатым апельсиновым (240 рублей) или грейпфрутовым фрешем (270 рублей) и идем в новый день.

Некрасовская, 60

Завтраки здесь проходят весь день — поэтому неважно, проснулись вы в восемь утра или в час дня. Заказываем томленую рисовую кашу с пряным фруктовым чатни и слайсами миндаля на кокосовом молоке (260 рублей), яйцо пашот с картофельным драником, слабосоленой форелью и голландским соусом (365 рублей), настоящую душистую томатную шакшуку (360 рублей) или полноценный английский завтрак с глазуньей, фасолью в томатном соусе, баварскими сосисками, шампиньонами, томатами, бриошью и миксом салата (370 рублей). Не забываем про сэндвичи: в меню нашлись с ростбифом, корнишонами, миксом зелени и горчицей (199 рублей) и с курицей, зеленью, свежими огурцами и соусом песто (189 рублей). Осталось выбрать напиток: просим бариста сварить кофе-чиз (290 рублей), пряный рождественский кофе со взбитыми сливками (280 рублей), латте “имбирный пряник” (260 рублей) и тыквенный латте с мускатным орехом (260 рублей).

Самарская, 200А

В ресторане в жилом комплексе завтраки проводят каждый день с 9:00 до 14:00. Выбираем яичницу из двух яиц с баварской колбаской, бобами в томатном соусе и шпинатом (290 рублей), яйцо пашот с камчатским крабом и голландским соусом (750 рублей), манную кашу с йогуртом из черники и ягодами (290 рублей) и пшенную кашу с тыквой и карамелизированной хурмой (320 рублей). В меню отдельное внимание уделено блинчикам: берем порцию с красной икрой и сметаной (750 рублей), с щучьей икрой и сметаной (600 рублей) и обычные — с творогом (270 рублей). Не забываем про сырники с вареньем из черной смородины и муссом тирамису (280 рублей) и сметанник с хурмой и шоколадным брауни (310 рублей). Из напитков заказываем морковный или сельдереевый фреш (200 рублей) для заряда витаминами, а чтобы попробовать нечто необычное, просим сделать мандариновый фреш из нового меню (300 рублей).

Садовая, 137; Ленинская, 301

В кафе, как можно подумать по названию, готовят не только эклеры, но позавтракать можно лишь на точке на Садовой, 137. На завтрак выбираем скрэмбл с куриной колбаской-гриль и картофельным хашбрауном с соусом тар-тар (630 рублей), авокадо на гриле с яйцом “Бенедикт” и икрой лосося (830 рублей), сэндвич “Крок-мадам” с ветчиной, сыром чеддер, соусом бешамель и глазуньей (269 рублей) и фритату с креветкой, авокадо и томатами конкассе (549 рублей). Не забываем про сладкое: просим приготовить сырники из творога с вареньем из лесных ягод и муссом из кураги (290 рублей), сырники из рикотты с сезонными ягодами и фруктами с вареньем (350 рублей), кашу из булгура на сливках с супремом из маракуйи и кедровыми орехами (369 рублей) и рисовую кашу с заварным кремом и клюквой в сахаре (249 рублей). Чтобы взбодриться, берем большой фисташковый раф (490 рублей), зеленую матча на кокосовом молоке (380 рублей) и большой классический капучино (180 рублей).

Дачная, 2; Московское шоссе, 252; ТРК “Космопорт”

Бирюзовая кофейня славится своими завтраками — их можно попробовать в любое время дня. Останавливаем свой выбор на шакшуке с говядиной в томатном соусе с перцем чили и чиабаттой (280 рублей), яйцах пашот с салатом и запеченной куриной грудкой на тостах (240 рублей), сырниках с малиновым конфи и сметаной (215 рублей) и панкейками с творожным сыром, лососем и томатами черри (310 рублей). Собираем свою идеальную кашу: выбираем основу — рисовую или овсяную (105 рублей) и добавляем топпинги. Клубнику или голубику положат за 90 рублей, шоколадно-ореховую пасту, кленовый сироп, клубничное или малиновое конфи, мед или домашнюю карамель нальют за 50 рублей. Приятный бонус — при выборе любых двух топпингов кашу сварят бесплатно. С собой берем сэндвич-ролл с лососем, сливочным сыром и рукколой (310 рублей) и круассан с ростбифом, яйцом пашот и дижонской горчицей (310 рублей). Просим налить фирменный апельсиновый раф (170 рублей), какао с карамелью и маршмеллоу (190 рублей) и флэт уайт (155 рублей).

Ново-Садовая, 106Б; Ульяновская, 19; Самарская, 270; Дачная, 2к2

Завтракать можно на любой из четырех точек кофейни в любое время дня — а при покупке любого блюда из меню завтраков в подарок сварят американо. Берем льняную кашу на кокосовом, соевом или банановом молоке (170 рублей) и выбираем к ней бесплатный топпинг — сливовое или вишневое варенье. Домашняя гранола с овсяными хлопьями, тыквенными и подсолнечными семечками, грецким орехом, медом и вишней на коровьем молоке обойдется в 120 рублей, на банановом или кокосовом — в 190 рублей. Веганскую ленивую овсянку на кокосовом молоке с арахисовой пастой приготовят за 150 рублей, омлет с шампиньонами и шпинатом — за 190 рублей, натуральный йогурт с персиком и зеленой матчей — также за 190 рублей. Из сезонных напитков согреваемся имбирным чаем с медом и лимоном (220 рублей), латте “Сингапур” с лемонграссом (190 рублей) и большим банановым какао с малиновой пудрой (330 рублей).