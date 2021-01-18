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    На Воронежских озерах построят новый детский сад

    18.01.2021

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    Его возведут по программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области», рассчитанной до 2025 года.

    Известно, что детский сад, рассчитанный на 240 человек, включая 80 мест для детей от полутора до трех лет, планируется построить в Промышленном районе Самары, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загоры, Воронежской и Московского шоссе.

    Сметная стоимость строительства, в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, составит 6,2 млн рублей. На строительство предусмотрено более 492,5 млн рублей. Деньги будут выделены из регионального и федерального бюджетов.

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